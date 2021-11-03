小玉Deepfake換臉色情片風暴 YouTube官方不再沉默：無限期停止頻道營利資格！
小玉 Deepfake 風暴，YouTube 官方不再沉默：無限期停止頻道營利資格！
小玉利用 Deepfake 技術換臉引發社會關注，過去以整人、大挑戰作為題材經營 YouTube 頻道，累積到 140 萬訂閱數，雖然今年 4 月，小玉宣佈從 YouTube 引退，頻道也有一年時間未更新影片，而身為前 YouTube 創作者，對於小玉傷害社會之行為， YouTube 官方今稍早也針對事件發表聲明。
YouTube 表示：「由於小玉違反了 YouTube 創作者責任政策，我們已經無限期停止他頻道的營利資格。如果我們發現創作者在平台以外的行為傷害了 YouTube 的使用者、社群、員工或生態圈，我們會採取行動保護 YouTube 社群。在此案例中，創作者使用了 Deepfake 技術傳播色情內容。」
上個月警方則透過 Twitter 免費色情換臉短片，循線追查到 6000 人的 Deepfake AI 換臉色情影片 Telegram 群組，在群組入會費 400 元，其中最大的賣點是能製作「換臉」影片，收費約在 300-3000 元間，此不法行為讓他過去一年多非法獲利超過 1 千萬新台幣，成為轟動社會的新聞，也讓無所不在的數位性暴力的議題再度浮出成為各界討論的焦點。
本次事件後，政界不分藍綠、不分黨派地譴責數位性暴力，包含總統蔡英文發文表示意見，而 國民黨洪孟楷、時代力量王婉諭都在 Facebook 上支持推動立法，而今日內政部長徐國勇出席立法院備詢前，接受媒體訪問是否一個月內修法，徐國勇回應，法務部將會召集相關單位，警政署也將參與討論，也會學習其他國家採取的做法，更多借鏡討論，表示：「一定會立法」！
《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪臉書正式更名為Meta 押注「元宇宙」迎接VR時代
▪元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向「Metaverse」
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro開箱 發揮完全版的Android使用體驗
▪LINE iOS版更新！不用解鎖手機 也可以看到是誰傳訊息
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言