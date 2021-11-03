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小玉Deepfake換臉色情片風暴 YouTube官方不再沉默：無限期停止頻道營利資格！

聯合新聞網 / INSIDE
小玉 YouTube 截圖
小玉 YouTube 截圖

小玉 Deepfake 風暴，YouTube 官方不再沉默：無限期停止頻道營利資格！

小玉利用 Deepfake 技術換臉引發社會關注，過去以整人、大挑戰作為題材經營 YouTube 頻道，累積到 140 萬訂閱數，雖然今年 4 月，小玉宣佈從 YouTube 引退，頻道也有一年時間未更新影片，而身為前 YouTube 創作者，對於小玉傷害社會之行為， YouTube 官方今稍早也針對事件發表聲明。

YouTube 表示：「由於小玉違反了 YouTube 創作者責任政策，我們已經無限期停止他頻道的營利資格。如果我們發現創作者在平台以外的行為傷害了 YouTube 的使用者、社群、員工或生態圈，我們會採取行動保護 YouTube 社群。在此案例中，創作者使用了 Deepfake 技術傳播色情內容。」

上個月警方則透過 Twitter 免費色情換臉短片，循線追查到 6000 人的 Deepfake AI 換臉色情影片 Telegram 群組，在群組入會費 400 元，其中最大的賣點是能製作「換臉」影片，收費約在 300-3000 元間，此不法行為讓他過去一年多非法獲利超過 1 千萬新台幣，成為轟動社會的新聞，也讓無所不在的數位性暴力的議題再度浮出成為各界討論的焦點。

網紅「小玉」朱玉宸用AI換臉技術製作名人色情影片，刑事局檢視發現他將藝人「雞排妹」鄭家純（左、右）臉部，移植到成人影片女優（中）身上。記者李奕昕／翻攝
網紅「小玉」朱玉宸用AI換臉技術製作名人色情影片，刑事局檢視發現他將藝人「雞排妹」鄭家純（左、右）臉部，移植到成人影片女優（中）身上。記者李奕昕／翻攝

本次事件後，政界不分藍綠、不分黨派地譴責數位性暴力，包含總統蔡英文發文表示意見，而 國民黨洪孟楷時代力量王婉諭都在 Facebook 上支持推動立法，而今日內政部長徐國勇出席立法院備詢前，接受媒體訪問是否一個月內修法，徐國勇回應，法務部將會召集相關單位，警政署也將參與討論，也會學習其他國家採取的做法，更多借鏡討論，表示：「一定會立法」！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

小玉 YouTube deepfake

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