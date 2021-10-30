聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google強調以各類安全設計保護個人隱私 讓使用者更容易管理網路數據

聯合新聞網 / 楊又肇

Google說明，由於現代人使用數位服務黏著度已經越來越高，因此在針對透過手機使用各類連網服務，將會透過各類安全設計保護個人隱私，並且讓使用者能更容易掌握個人隱私與資料。

今年宣布推出Android 12作業系統時，Google便強調讓使用者能有更高權限掌握個人隱私如何被使用，以及個人檔案存放方式。而在Pixel系列手機中，則是加入全新安全中心功能，透過不同顏色標示使用者的系統是否安全，未來也計畫將此項功能提供其他非Pixel的Android手機使用。

另外，針對旗下虛擬電信服務Google Fi，則是在既有VPN連接加密與垃圾電話封鎖功能之外，準備增加端到端加密通話功能，預計會在未來幾週內推出，讓使用者透過Google Fi服務通話時無須擔心是否被竊聽或側錄。

至於先前已經針對Google One服務訂閱使用者提供的VPN連接加密服務，未來也會擴展到更多國家地區，目前則是在美國、墨西哥、加拿大、英國、法國、德國、西班牙與義大利提供使用。

其他部分則包含在Android訊息功能加入安全瀏覽功能，避免惡意攻擊透過簡訊方式進行連結點擊詐騙，而在Chrome瀏覽器也啟用HTTPS加密連接優先存取模式，讓使用者優先存取使用SSL加密的網頁內容，若連接至非HTTPS開頭網址則會跳出警告畫面，提醒使用者所連接網頁可能有危險。

對於使用者隱私使用方式，Google表示目前已經採用探索差分隱私 (Differential Privacy)等隱私技術，並且支持美國聯邦政府制定隱私法規，僅以最低限度、合理情況下存取使用者的隱私，並且利用這些隱私數據提供更便利、客製化服務體驗。

而過去藉由使用者隱私數據進行分析學習的情況，Google表示目前是透過短期記憶方式讓系統學習，並且在學習後的幾分鐘內將隱私資料刪除，同時也強調學習資料不會涉及其他使用者身分隱私，同時也不會透過人工方式審閱資料，藉此確保服務能藉由分析學習使用者提供隱私數據最佳化，更可避免將使用者隱私數據存放在伺服器的爭議產生。

近期提出，並且對外開放的隱私保護技術「Private Set Membership」，可讓單一設備透過數據資料庫確認使用者身分時，可以同時確保整個數據資料庫與裝置隱私安全，藉此讓更多開發者能廣泛使用此類技術，並且確保服務比對使用者身分食的安全性。

在先前提出個人隱私保護機制，則包含可讓使用者在Google帳戶選項選擇自動從Google服務移除所有個人資料，或是更快管理個人隱私被使用情況。而在Google Photos服務中，則是在今年5月增加上鎖資料夾功能，讓使用者能透過密碼保護特定照片與影片內容，此功能目前僅在Android版本提供使用，預計明年會開放iOS裝置使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 義大利

延伸閱讀

臉書改名後「尖牙股」變成「漫畫股」？

Google針對平板、螢幕可凹折手機 額外提供Android 12L「大尺寸」作業系統

英特爾叫陣台積 擴大搶單

Pixel 6、Pixel 6 Pro市售版本開箱！發揮完全版的Android使用體驗

相關新聞

Google強調以各類安全設計保護個人隱私 讓使用者更容易管理網路數據

Google說明，由於現代人使用數位服務黏著度已經越來越高，因此在針對透過手機使用各類連網服務，將會透過各類安全設計保護個人隱私，並且讓使用者能更容易掌握個人隱私與資料。

IG終於不用破萬追蹤！敲碗多年的限動「連結貼紙」 全面開放所有用戶

社群人員或是網紅過去在經營 Instagram 時，大多都將追蹤破萬設為首要目標，目的是為了獲取 IG 限時動態上的上滑連結功能，可以導入其他外部網頁，利於行導購或其他內容的分享，在今年六月 Instagram 卻逐步將上滑連結取消，改為連結貼紙功能（link sticker) 並逐步向用戶測試，當中也包含未破萬追蹤的用戶，而今日，Instagram 官方正式宣布，IG 限動連結貼紙全面開放所有用戶。

貼文讓人越怒演算法越推！臉書內部文件揭「引戰商法」

社群媒體龍頭臉書5年前推出「大心」、「哈」、「哇」、「嗚」與「怒」等5種新表情符號，連同原來的標誌性豎起大拇指比「讚」，...

Twitter收購群組聊天服務Sphere 彌補無法順利買下Clubhouse的遺憾

雖然今年傳出有意以40億美元收購Clubhouse，但最終無法達成共識，Twitter稍早則是收購總部位於英國倫敦的Sphere。

只屬於自己的小天地！Instagram小帳隱藏的10大秘密 你最怕被發現哪個？

現代人平時習慣使用Instagram（IG）記錄生活，社群平台儼然成為另一種「表演舞台」，大家爭先恐後地在IG上展現自己光鮮亮麗、完美無缺的生活，雖然可以滿足虛榮心，卻同時伴隨著不小的壓力，讓人感嘆無法「做自己」。

遠傳friDay影音攜手全聯 零食影劇吃飽看滿

遠傳（4904）friDay影音寵愛會員【豪華讚賞】活動起跑！即日起至2022/1/9，遠傳friDay影音周周推出電影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。