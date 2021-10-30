Google強調以各類安全設計保護個人隱私 讓使用者更容易管理網路數據

Google說明，由於現代人使用數位服務黏著度已經越來越高，因此在針對透過手機使用各類連網服務，將會透過各類安全設計保護個人隱私，並且讓使用者能更容易掌握個人隱私與資料。

今年宣布推出Android 12作業系統時，Google便強調讓使用者能有更高權限掌握個人隱私如何被使用，以及個人檔案存放方式。而在Pixel系列手機中，則是加入全新安全中心功能，透過不同顏色標示使用者的系統是否安全，未來也計畫將此項功能提供其他非Pixel的Android手機使用。

另外，針對旗下虛擬電信服務Google Fi，則是在既有VPN連接加密與垃圾電話封鎖功能之外，準備增加端到端加密通話功能，預計會在未來幾週內推出，讓使用者透過Google Fi服務通話時無須擔心是否被竊聽或側錄。

至於先前已經針對Google One服務訂閱使用者提供的VPN連接加密服務，未來也會擴展到更多國家地區，目前則是在美國、墨西哥、加拿大、英國、法國、德國、西班牙與義大利提供使用。

其他部分則包含在Android訊息功能加入安全瀏覽功能，避免惡意攻擊透過簡訊方式進行連結點擊詐騙，而在Chrome瀏覽器也啟用HTTPS加密連接優先存取模式，讓使用者優先存取使用SSL加密的網頁內容，若連接至非HTTPS開頭網址則會跳出警告畫面，提醒使用者所連接網頁可能有危險。

對於使用者隱私使用方式，Google表示目前已經採用探索差分隱私 (Differential Privacy)等隱私技術，並且支持美國聯邦政府制定隱私法規，僅以最低限度、合理情況下存取使用者的隱私，並且利用這些隱私數據提供更便利、客製化服務體驗。

而過去藉由使用者隱私數據進行分析學習的情況，Google表示目前是透過短期記憶方式讓系統學習，並且在學習後的幾分鐘內將隱私資料刪除，同時也強調學習資料不會涉及其他使用者身分隱私，同時也不會透過人工方式審閱資料，藉此確保服務能藉由分析學習使用者提供隱私數據最佳化，更可避免將使用者隱私數據存放在伺服器的爭議產生。

近期提出，並且對外開放的隱私保護技術「Private Set Membership」，可讓單一設備透過數據資料庫確認使用者身分時，可以同時確保整個數據資料庫與裝置隱私安全，藉此讓更多開發者能廣泛使用此類技術，並且確保服務比對使用者身分食的安全性。

在先前提出個人隱私保護機制，則包含可讓使用者在Google帳戶選項選擇自動從Google服務移除所有個人資料，或是更快管理個人隱私被使用情況。而在Google Photos服務中，則是在今年5月增加上鎖資料夾功能，讓使用者能透過密碼保護特定照片與影片內容，此功能目前僅在Android版本提供使用，預計明年會開放iOS裝置使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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