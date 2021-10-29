IG終於不用破萬追蹤！敲碗多年的限動「連結貼紙」 全面開放所有用戶

多年來大家敲碗的連結功能，現在 IG 限時動態不限帳號追蹤數全面都可以使用了！

社群人員或是網紅過去在經營 Instagram 時，大多都將追蹤破萬設為首要目標，目的是為了獲取 IG 限時動態上的上滑連結功能，可以導入其他外部網頁，利於行導購或其他內容的分享，在今年六月 Instagram 卻逐步將上滑連結取消，改為連結貼紙功能（link sticker) 並逐步向用戶測試，當中也包含未破萬追蹤的用戶，而今日，Instagram 官方正式宣布，IG 限動連結貼紙全面開放所有用戶。

Instagram 負責人 Adam Mosseri 表示，連結功能有追蹤數的破萬限制多年來引發用戶的聲浪，現在他們聽到大家的心聲，所以開放 IG 限動連結貼紙給大家，任何人都可以輕鬆分享連結。

今年八月份，Instagram 正式將上滑連結功能取消，開始採用連結貼紙替代，現在終於開放給全民，要新增連結，只要將內容上傳到限動後從上方功能列表進入貼紙工具，點擊連結貼紙（link sticker) 並輸入所需的 URL，和所有限動功能的使用方法一樣簡單。如果還沒有看到這項功能的朋友，可能需要再等等，官方正式宣布後應會陸續向用戶推出。

Instagram 表示任何人都可以從連結分享功能受益包含與粉絲更多互動，此外，官方還表示，反複分享錯誤資訊或仇恨言論的帳戶將會被限制使用此功能。

雖然在貼文上遲遲未見任何跡象會推出連結功能，限時動態已經全面加入連結貼紙功能了，或許對一些初期經營帳戶的人來說這是一項好消息，前期就能以連結推廣外部內容，透過分享貼文到限動再加入連結貼紙多少還是能將用戶導向相關網頁。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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