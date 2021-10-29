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建構更大「元宇宙」 FB持續擴展AR內容獲利機會

聯合新聞網 / 楊又肇

在持續擴展「元宇宙」 (metaverse)發展策略之際，Facebook在此次Connect 2021活動上宣布強化旗下Spark AR開發資源，將藉此擴展更大擴增實境應用生態，並且增加創作者以此獲利機會。

依照Facebook說明，目前每月透過Facebook旗下服務與各類裝置使用擴增實境特效的人數已經超過7億人，顯示眾人對於擴增實境內容應用有相當濃厚興趣，因此Facebook接下來將會持續著重在擴增實境內容應用，並且讓開發者、合作夥伴能透過擴增實境打造更多應用內容，藉此吸引更多使用人潮，並且產生更大獲利機會。

在此之前，Facebook已經將擴增實境濾鏡內容應用在旗下服務平台，透過人臉識別、肢體動作分析等方式，讓擴增實境內容可以更自然地套用在使用者臉上或身上，甚至可以做出更不一樣的虛實互動效果，例如接下來即將迎接萬聖節的情況，使用者便可透過Polar虛擬特效替自己「化妝」，並且創造不一樣的自拍面容，讓開發者、合作夥伴能透過此類應用構思不同趣味功能，或是更具互動性的廣告宣傳效果。

今年宣布推出的Multipeer API，讓開發者能藉由群組特效的擴增實境功能應用，藉此打造更有趣的多人線上視訊互動體驗，接下來也會以對外公測形式透過Messenger使用此項功能，預計在11月初會開放Instagram使用。

此外，先前針對Instagram開放使用的身體追蹤錨定擴增實境內容特效功能，接下來也會進一步對應手部細節動作，讓使用者能應用在表演等趣味互動。

而先前提出可結合地理座標數據的虛擬實際物體應用，更可透過World AR功能與Geo JS API資源，提供開發者、合作夥伴以此建立虛擬地標，讓使用者能透過手機等裝置觀看，或是透過打卡等方式獲取成就等互動效果，進而達成不同使用目的，例如透過結合在地活動讓使用者能有更不一樣的互動，或是在地店家可以透過此類虛擬地標增加更多來客數。

為了進一步推動擴增實境應用，並且擴展本身在「元宇宙」應用發展，Facebook也提撥1億5000萬美元基金吸引更多人投入擴增實境內容應用創作，更透過各類認證課程增加人才就業機會，讓擴增實境內容應用能更普及化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Instagram 自拍 元宇宙 臉書

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