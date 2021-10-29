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FB表示不會只有一個「元宇宙」 而是與眾人共同建造多元平台

聯合新聞網 / 楊又肇

在Connect 2021活動上，Facebook除了再次強調將擴大「元宇宙」 (metaverse)佈局，同時也強調並非希望再創造一個像是Facebook的平台，而是希望擴大這樣的應用場景，讓虛實整合的互動變得更理所當然。

Facebook執行長Mark Zuckberg表示，如同過去Facebook服務串接眾人透過線上進行互動，在過去一年多以來受到疫情影響，更讓眾人習慣透過線上形式互動，因此預期未來將會有更多互動模式會透過線上完成，而如何讓眾人能更直覺交流也就成為日後發展重點。

透過虛擬視覺方式顯然成為Facebook未來佈局虛實整合的重要關鍵，認為在藉由網路連接之下，藉由虛擬實境將是更容易讓人投身遠方場景的方式，同時許多人也能透過手機等裝置更快與虛擬實境場景互動，預期將會變成未來更多人習慣交流方式。

在Facebook的看法中，未來不會僅有一個「元宇宙」發展，而是會在更多「元宇宙」之間互動，如何讓眾人能以更自然、直覺方式進行交流就顯得更重要。因此，如何將代表個人的虛擬形象橫跨不同服務平台使用，甚至可以透過NFT形式讓使用者擁有特定數位物品，同時也將成為日後發展課題。

而在此次公布消息中，Facebook計畫延伸過去提出的Horizon虛擬互動空間，除了日前公布的Horizon Workrooms，更擴展Horizon Home與Horizon World，並且加入更多客製化設計，讓眾人可以自行打造個人所屬的虛擬居家環境，並且能邀請好友來「家」中作客、聚會，甚至也讓Horizon Workrooms可依照製企業品牌進行客製化調整。

至於在互動部分，目前在Oculus虛擬實境頭戴裝置使用期間也能接聽透過Messenger播打的語音通話，或是藉由聲控方式進行互動，並且提升手勢識別操作功能，另外也能在虛擬實境內使用諸如Slack、Dropbox等服務，讓使用者在虛擬實境環境也能維持與真實世界中的相同工作模式。

此外，Facebook也計畫讓使用者能透過虛擬實境頭戴裝置，更沉浸在虛擬實境互動內容，因此宣布將在明年推出包含更舒適的面罩軟墊，以及可以更穩定持握控制器的配件，讓使用者能更容易透過Oculus Quest 2等虛擬實境頭戴裝置進行運動、健身，同時更確定進一步強化更多人偏好的遊戲內容，例如將與Rockstar Games合作推出以虛擬實境遊玩的經典遊戲《俠盜獵車手：聖安地列斯》 (Grand Theft Auto: San Andreas)，同時先前也已經與CAPCOM合作打造虛擬實境遊玩版本的《惡靈古堡4》。

針對「元宇宙」發展，Mark Zuckberg認為將聚焦在置身體驗、虛擬人像、個人虛擬空間、快速傳送、互動、自然操作介面，同時也將著重隱私與包容，甚至也能落實藉由NFT等技術讓數位物品私有化的發展想法。

為了要實現這些目標，背後更將涉及眾多關鍵因素，例如混合實境、聲音、顯示、輸入、手部追蹤、眼部追蹤，乃至於透過更多人工智慧、感測元件、電腦視覺、感知科學等技術建構虛擬互動環境，因此Facebook不認為能自行建造一個適合所有人使用的平台，而是希望吸引更多人各自建造不同「元宇宙」，進而透過串接形成更大的虛擬環境互動場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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