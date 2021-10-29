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Facebook確定更名為「Meta」未來聚焦發展元宇宙

聯合新聞網 / 楊又肇

日前公布財報時，宣布將公司業務拆分成「Family of Apps」及「Facebook Reality Labs」兩大部分後，Facebook執行長Mark Zuckberg在此次Connect 2021活動上宣布將公司名稱更改為「Meta」，並且宣布成為一家聚焦社交科技的公司，同時更確定日後發展重心都會以「元宇宙」 (metaverse)為核心。

在對外公開信件裡，Mark Zuckberg說明「Meta」名稱源自希臘文的「超越」 (beyond)，另外也與目前投入發展的「元宇宙」 (metaverse)呼應。

Mark Zuckberg表示，Facebook從一開始就是以連接眾人為發展目標，後續更接連收購WhatsApp、Instagram等服務，同時也透過收購Oculus進入虛擬視覺應用發展，目前更聚焦在範圍更廣闊的虛實整合應用，讓使用者能透過更多元方式彼此連結、互動。

而Facebook終究是一開始所建造的服務名稱，此次更名為「Meta」之後，將使公司未來發展目標更為明確，同時也能有更高的識別度，但核心宗旨依然是一家聚焦社交科技的公司。

在此次更名後，Facebook服務名稱將不會作調整，而是與WhatsApp、Instagram、Messenger、Oculus等，一同作為「Meta」旗下社群服務平台，並且持續提供連接眾人的服務項目。

以整體來看，Facebook此次更名為「Meta」，其實作法類似當年Google額外成立母公司Alphabet，並且讓自己變成子公司形式的情況相似。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

社交 Instagram Meta 元宇宙 臉書

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