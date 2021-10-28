LINE新版本優化設定頁面 iOS加強隱私保護
通訊軟體LINE釋出11.8.0版本更新，為iOS和Android雙平台優化「設定」頁面，並針對iOS平台推出2項新功能，包括訊息通知新增聊天室圖示、未解鎖裝置前LINE小工具不會顯示訊息內容。
LINE今天在官方部落格發文說明，更新後的「設定」頁面除了增加個人檔案的照片之外，字體、背景也進行優化，還新增各功能的分類標題，往後在設定找選項更快速。
此外，iOS用戶只要將系統升級至iOS 15，並更新到LINE 11.8.0，LINE的訊息通知將會顯示「聊天室圖示」，當群組或社群有新訊息時，通知會同時顯示發送者與聊天名稱。
另一個iOS限定的新功能與隱私保護有關，在iOS裝置新增LINE聊天室小工具的捷徑後，未解鎖裝置前無法看到好友資訊，必須解鎖後才會顯示釘選聊天室的好友。
最近夯什麼
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro開箱！發揮完全版的Android使用體驗
▪元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向「Metaverse」
▪一堆好友沒在聯絡 LINE公開「3招整理術」
▪為什麼新版MacBook Pro這麼香？因為把這些東西加回去！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言