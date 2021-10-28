LINE新版本優化設定頁面 iOS加強隱私保護

通訊軟體LINE釋出11.8.0版本更新，為iOS和Android雙平台優化「設定」頁面，並針對iOS平台推出2項新功能，包括訊息通知新增聊天室圖示、未解鎖裝置前LINE小工具不會顯示訊息內容。

LINE今天在官方部落格發文說明，更新後的「設定」頁面除了增加個人檔案的照片之外，字體、背景也進行優化，還新增各功能的分類標題，往後在設定找選項更快速。

此外，iOS用戶只要將系統升級至iOS 15，並更新到LINE 11.8.0，LINE的訊息通知將會顯示「聊天室圖示」，當群組或社群有新訊息時，通知會同時顯示發送者與聊天名稱。

另一個iOS限定的新功能與隱私保護有關，在iOS裝置新增LINE聊天室小工具的捷徑後，未解鎖裝置前無法看到好友資訊，必須解鎖後才會顯示釘選聊天室的好友。

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