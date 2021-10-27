FB持續往元宇宙邁進 將拆分為「Family of Apps」及「Facebook Reality Labs」

未如先前傳聞所指將成立全新公司，Facebook說明未來將以「Family of Apps」及「Facebook Reality Labs」兩大業務形式呈現財報內容。

依照Facebook稍早公布今年第三季財報，顯示第三季營收達290.1億美元，相比去年同期214.7億美元增加35%，而淨利則達92億美元，相較去年同期78.5億美元則增加17%，至於包含Oculus在內的其他業務營收則達7.34億美元，相比去年同期增加195%。

而目前服務每月活躍用戶人數達29.1億人，相比去年同期增加6%，每日活躍用戶人數則達19.3億人，相比去年增加6%，平均每名使用者的收入貢獻達10美元。另外，包含Facebook、Instagram、Messenger，以及WhatsApp在內app的每月活躍用戶人數達35.8億人，至於目前員工總數則達68177人，相比去年同期增加20%，自由可使用現金總額達95.5億美元，現金、現金等值物品與有價證券總值則達580.8億美元。

至於將財報拆分成「Family of Apps」及「Facebook Reality Labs」兩大業務形式呈現的作法，預計會從今年第四季開始，這樣的調整顯然將使Facebook把軟體服務與硬體業務進一步拆分，但並非像市場猜測比照Alphabet的作法，透過另外成立母公司讓原本Google業務拆分獨立。

不過，將虛擬視覺業務拆分獨立發展，對於Facebook整體發展或許也能帶來更大好處，並且讓Facebook Reality Labs能有更多投資發展機會，而不必受限於顧忌是否影響財報數字結果或投資看法。

對於未來業務發展，Facebook執行長Mark Zuckberg強調接下來依然會以「元宇宙」 (metaverse)作為發展目標，並且將持續在Facebook Reality Labs業務投入超過100億美元資金，藉此擴展AR、VR內容發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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