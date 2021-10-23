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全聯百億收購大潤發 歐尚集團給員工內部信曝光

Twitter收購群組聊天服務Sphere 彌補無法順利買下Clubhouse的遺憾

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然今年傳出有意以40億美元收購Clubhouse，但最終無法達成共識，Twitter稍早則是收購總部位於英國倫敦的Sphere

由Tomas Halgas與Nick D'Aloisio創辦的群組聊天服務Sphere，主打透過群組聊天方式媒合各類話題討論，並且加快知識傳播速度。而共同創辦人Nick D'Aloisio更曾推出新聞摘要服務Summly，並且在後續以3000萬美元價格轉售給Yahoo。

而在轉售給Twitter之後，Sphere約20名員工都會加入Twitter團隊，並且計畫從11月開始關閉原本服務。

至於接手Sphere相關技術資源後，Twitter預期也會推出以主題內容連接的群組聊天功能，有可能藉此挑戰Clubhouse所帶動聊天互動的社群連接體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter Clubhouse

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