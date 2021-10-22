只屬於自己的小天地！Instagram小帳隱藏的10大秘密 你最怕被發現哪個？

你也有IG小帳嗎？

現代人平時習慣使用Instagram（IG）記錄生活，社群平台儼然成為另一種「表演舞台」，大家爭先恐後地在IG上展現自己光鮮亮麗、完美無缺的生活，雖然可以滿足虛榮心，卻同時伴隨著不小的壓力，讓人感嘆無法「做自己」。

為了讓自己有喘息的空氣，許多人會另外開設「小帳／分身帳號」，可能只加幾個真心好友，也可能一個好友也不加，最重要的是創造只屬於自己的小天地，寫下不能讓太多人知道的八卦與心情，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議IG小帳究竟藏著哪些秘密，你是不是也曾做過呢？

image source：pexels（示意圖）

NO. 10 狂發修圖自拍照騙

今天畫了超完美的妝、穿了超流行的衣服，肯定是要自拍幾張的！不過如果在IG連環發自拍照，很容易被品頭論足，甚至有點擾民，所以有些人會把自拍照都放在小帳，時不時就拿出來讚賞一下自己多美，反正只發給自己看，就算濾鏡再誇張、臉修再瘦、一天發100張，都不會有人有意見～

危險指數：✭✭

網友怎麼說：「偶爾也想自戀一下」

NO. 9 窺探暗戀對象的生活

喜歡一個人的時候，會想了解對方的一切，卻又不想讓他知道自己太過熱切的心意，因此許多人會用小帳的身份去查看暗戀對象的IG動態，既可知道對方發生了什麼事，又不會被發現自己是誰。不過網友指出，通常能這麼做的前提是對方為公開帳號，如果暗戀對象是不公開帳號，不一定會同意讓小帳追蹤。

危險指數：✭✭✭

網友怎麼說：「只敢默默在遠方看著他」

NO. 8 斜槓經營興趣或專長

在斜槓當道的時代，一個人可能擁有多種興趣或專長，很多人會在下班後發展斜槓人生，舉凡繪畫、烹飪、運動或是美妝等，但剛起步還沒什麼成績，發在主要帳號會太在意朋友的眼光，另開一個小帳記錄就剛剛好。網友分享，在小帳經營興趣取向的內容，很容易會吸引到志同道合的朋友，藉此機會互相激勵，激盪出不同的火花。

危險指數：✭✭

網友怎麼說：「比較能無拘束地發展興趣」

NO. 7 跟摯友／另一半合開經營

不管是和另一半正值熱戀期，每天你儂我儂分不開；或是和摯友一起出門到處玩，永遠有聊不完的話題，很多人會想將只屬於彼此的回憶保存下來，最簡單的方法就是專門開設一個小帳，雙方一起經營、記錄生活，情侶寫下長長的情書，好友貼滿對方的醜照，偶爾回味過去的貼文，還能讓彼此的感情更好。

危險指數：✭✭

網友怎麼說：「當成彼此的交換日記」

NO. 6 當迷妹／迷弟追蹤偶像

有些人工作舒壓的方法是運動、健身，有些人則是靠「追星」忘卻一切煩惱，不過許多網友分享，不是每個人都能理解追星的行為，追星族有時甚至會被貼上負面標籤，因此不少人會開設「追星小帳」，專門拿來追蹤明星、藝人、網紅等，也會固定發文整理偶像最近的新聞、美照帥照等，有時會吸引到喜歡同樣偶像的粉絲，一起沉醉在追星的美好。

危險指數：✭✭

網友怎麼說：「發花癡不想讓朋友知道」

NO. 5 抽獎專用每天都要抽爆

許多店家時常舉辦抽獎活動，要求粉絲留言tag好友、按讚、分享等，提升貼文曝光度、衝人氣，由於店家祭出的好禮實在太吸引人，很多人三不五時就會參加，用抽獎文瘋狂洗版親朋好友，久而久之被朋友噤聲，成為IG上的邊緣人。為了劃分生活動態與抽獎動態，有些人會特地辦小帳抽獎，但隨著小帳越來越多，也有店家會明文禁止小帳參加抽獎。

危險指數：✭

網友怎麼說：「不好意思洗版朋友」

NO. 4 追蹤養眼大奶妹、肌肉男

雖然愛看美的事物本來就是人的天性，不過如果在公眾場合打開IG，出現一整排大奶妹或肌肉男的照片，可是會引來異樣的眼光呀！更可怕的情況是，若被另一半發現自己愛看清涼露乳或胸肌照，那簡直要吵個三天三夜、沒完沒了，於是許多人乾脆用小帳追蹤喜愛的大奶妹、肌肉男，趁著旁邊沒有人的時候，盡情讓眼睛大吃冰淇淋。

危險指數：✭✭✭✭

網友怎麼說：「怕被朋友發現自己這一面」

NO. 3 偷偷關注前任的一舉一動

許多人分手後仍相當在意前任的生活，但畢竟雙方不再是可以互相關心的關係，甚至已經封鎖彼此的IG帳號，有些人就會用IG小帳去偷看前任的一舉一動，除了關心他的生活是否順利，最重要的是看他有沒有交新任伴侶。網友指出，有時並不一定是還有留戀，而是一種「想看對方過得不好」的感覺，也會下意識地對前任的新伴侶指手畫腳，認為「果然還是贏不過我」。

危險指數：✭✭✭✭✭

網友怎麼說：「看你過得不好我就放心了」

NO. 2 瞞著另一半跟別人搞曖昧

有些人厭倦穩定交往的感覺，會背著另一半跟別人搞曖昧甚至約砲，想藉由「刺激感」來滿足私慾，為了製造自己單身的假象，他們會開設小帳，先封鎖另一半，接著就大玩特玩，狂PO跟其他異性的親密合照。

但是再怎麼嚴謹，也總會有露出馬腳的一天，很多網友都是名偵探，靠一點線索就能揪出另一半劈腿，想用小帳出軌的人，別以為永遠不會被發現呀！

危險指數：✭✭✭✭✭

網友怎麼說：「技術好的話可以瞞很久」

NO. 1 當日記抒發厭世心情

網友分享，以前IG還不盛行的時候，只會加幾個知心好友，想到什麼就發什麼。不過隨著IG成為人人必備的社群軟體，加了越來越多朋友、同事，反而發文都會顧慮很多，深怕只是發一篇抱怨文章，就會被別人討厭。

所以許多網友會開設小帳，只給幾個真心好友追蹤，甚至不讓任何人追蹤，在這個小天地裡盡情發洩、展現自己多愁善感的一面，適時地舒壓。不過也有網友說，有時發得太順手，會忘記切換帳號，不小心在主要帳號發文，不可不慎。

危險指數：✭✭✭✭

網友怎麼說：「主帳大多報喜不報憂」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月18日至2021年10月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Instagram小帳秘密』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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