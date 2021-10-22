IG終於可以用網頁版發文了！以後這樣用電腦發貼文更方便
這個功能真的等太久了吧!!!
不知道大家是否經常使用電腦網頁版來看 Instagram 呢?我自己是比較常用手機，看照片比較方便，還有一點是因為之前網頁版都只支援瀏覽，不支援發文，所以有時候要發相機拍的照片或一些自己做圖的貼文，需先在電腦上做好圖，再傳到手機發文，會比較麻煩一點。近期 IG 官方終於新增功能，讓大家可以直接用電腦網頁版發貼文!絕對是小編們的福音啊！
現在進到 IG 網站後，就可發現右上角多了一個跟手機版一樣的「+」號，點選即可從電腦裡面選擇檔案，跟手機版發文的步驟一樣，選好照片、調整照片的尺寸與大小、調整濾鏡及亮度、對比度等細節
接著就是撰寫貼文的文字，也可標記照片中的人物，完成後即可分享出去，這些步驟基本上都是大家很熟悉的！不過 IG 依然沒有排程功能，這個功能應該也是非常多人敲碗的！
我覺得這個功能真的是敲碗太久了！官方終於更新啦！！如果在網頁版 IG 還未有這個功能，可能需要再等等，我的帳號也還未出現這個功能，但遲到總比不到好，我想各個小編，或是你喜歡發非手機拍的照片，應該都會非常樂意見到這項功能~~能直接用網頁版發貼文真的很棒~
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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