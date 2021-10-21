網紅行銷當道 IG圖像吸睛成美妝產業最愛平台

科技公司AnyMind Group今天發表2021年台灣網紅行銷趨勢報告指出，Instagram以圖為主的特點，成為時尚美妝產業傳達品牌形象的主要管道；快速消費品和家電則分別偏好透過臉書、YouTube與消費者溝通。

台灣網紅趨勢報告使用AnyMind旗下網紅行銷平台AnyTag中，超過20萬個亞洲網紅數據分析而成，探討現在最熱門的網紅內容主題、最受網紅歡迎的社群平台等，同時也提出對於台灣網紅經濟趨勢的觀察。

透過AnyTag數據分析發現，台灣網紅主要經營社群平台以Instagram、Facebook和YouTube為主；時尚美妝、生活娛樂、旅遊是3大最受歡迎的內容主題。

報告顯示，時尚美妝產業大量使用Instagram為主要媒介（占比64.93%），快速消費品則偏好Facebook（占比58.83%），家電以YouTube為主（占比55.42%）。

報告指出，Instagram以圖為主的特點，成為美妝產業傳達品牌形象的最佳呈現平台。Facebook因使用人數高、受眾廣泛，符合快消品要和大量觀眾曝光的產業需求。

家電產品因為商品特性的關係，需要以實際試用、商品評測等方式與消費者深度溝通，以影片為主的YouTube成為最能完整展現商品優點的平台。

AnyMind觀察發現，Instagram因為有高互動率、合作方式多元，成為品牌主最願意投資的社群平台。隨著社群商務興起，掌握轉換數據成為關鍵，網紅粉絲互動率、黏著度、過往行銷活動的轉換率等都是重要的轉換指標。

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