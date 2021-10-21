快訊

放送政治無下限的娛樂？川普成立的「川普社交生態系」

城中城救災之後呢？專家：災害調查的建立更重要

網紅行銷當道 IG圖像吸睛成美妝產業最愛平台

中央社 / 台北21日電

科技公司AnyMind Group今天發表2021年台灣網紅行銷趨勢報告指出，Instagram以圖為主的特點，成為時尚美妝產業傳達品牌形象的主要管道；快速消費品和家電則分別偏好透過臉書、YouTube與消費者溝通。

台灣網紅趨勢報告使用AnyMind旗下網紅行銷平台AnyTag中，超過20萬個亞洲網紅數據分析而成，探討現在最熱門的網紅內容主題、最受網紅歡迎的社群平台等，同時也提出對於台灣網紅經濟趨勢的觀察。

透過AnyTag數據分析發現，台灣網紅主要經營社群平台以Instagram、Facebook和YouTube為主；時尚美妝、生活娛樂、旅遊是3大最受歡迎的內容主題。

報告顯示，時尚美妝產業大量使用Instagram為主要媒介（占比64.93%），快速消費品則偏好Facebook（占比58.83%），家電以YouTube為主（占比55.42%）。

報告指出，Instagram以圖為主的特點，成為美妝產業傳達品牌形象的最佳呈現平台。Facebook因使用人數高、受眾廣泛，符合快消品要和大量觀眾曝光的產業需求。

家電產品因為商品特性的關係，需要以實際試用、商品評測等方式與消費者深度溝通，以影片為主的YouTube成為最能完整展現商品優點的平台。

AnyMind觀察發現，Instagram因為有高互動率、合作方式多元，成為品牌主最願意投資的社群平台。隨著社群商務興起，掌握轉換數據成為關鍵，網紅粉絲互動率、黏著度、過往行銷活動的轉換率等都是重要的轉換指標。

網紅 Instagram

延伸閱讀

網紅拍片放螳螂泡溫泉遭批「沒常識」 他辯：人比昆蟲髒多了

20歲網紅「全身凹剩骨頭」　暴瘦對比照網嚇傻

FB將調整公司名稱？可能比照Google成立母公司Alphabet的作法

星國網紅餐廳將台灣列為國家 南京監管部門立案調查

相關新聞

臉書傳計劃下周改名 預料反映建構「元宇宙」的努力

知悉第一手資訊的內情人士爆料，臉書計劃最快下周改名，新名稱預料反映目前專心建構「元宇宙」（ metaverse）所付出的...

Twitch萬聖節限定活動起跑 揪社群搞鬼打怪

年度恐怖大典萬聖節即將到來，Twitch今年將於 10月25至 31日再度舉辦萬聖節限定活動「Twitch搞鬼打怪萬聖節...

YouTube「作弊行為」清單曝光 影片觀看量灌水、假互動留言都不會被推薦

日前透過專文解釋YouTube如何推薦合適影片給人觀看後，YouTube工程研發副總裁Cristos Goodrow稍早透過線上訪談形式，進一步說明YouTube在推薦機制上的作法，如何讓使用者更容易觀看個人真正想看內容，以及如何避免假新聞等不良內容影響使用者觀看。

打擊Deepfake換臉影片 臉書台灣官方帳號發聲

網紅小玉疑涉AI（人工智慧）換臉造假影片，引發熱議。臉書（Facebook）今天透過台灣官方帳號發文強調，根據社群守則規...

他PO出LINE家庭群組發現「全台都撞名」 網笑翻狂喊+1

社群軟體在現代人的生活中扮演重要角色，家庭成員之間會透過網路互通訊息，多數家庭都會建立LINE群組，有網友貼出家中群組，名稱為「我們這一家」，釣出數千名網友留言「我家也是這個名字，應該全台都一樣」。

臉書將在歐盟招募1萬人 協助創建「元宇宙」

臉書今（18）日宣布，計劃未來五年在歐盟招募1萬人，協助建構「元宇宙」（metaverse），這個剛萌芽的網路世界標榜所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。