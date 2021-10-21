FB將調整公司名稱？可能比照Google成立母公司Alphabet的作法

相關消息指稱，Facebook最快可能會在下週宣布調整公司名稱，其中作法可能比擬Google當年另外成立母公司Alphabet的作法，強化Facebook品牌與Instagram、Whatsapp及Oculus品牌平行運作地位，並且讓Mark Zuckberg等領導人員所處層級提高。

由於市場壟斷等爭議，使得Facebook近年惹上不少風波，同時以服務運作與公司體系深度綁定之下，難免在形象感受讓會產生不少影響，加上目前公司體系規模也持續增長情況下，或許比照Google額外成立全新名稱的母公司，讓業務與公司體系發展拆分，對投資人而言可能也比較容易理解公司營運發展情況。

而對Facebook來說，日後針對先進技術投資，或是佈局特定領域發展的話，比較不會讓既有業務營收財報受到影響，如此一來也能讓投資者較為安心。

當然，Facebook目前並未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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