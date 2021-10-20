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YouTube「作弊行為」清單曝光 影片觀看量灌水、假互動留言都不會被推薦

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透過專文解釋YouTube如何推薦合適影片給人觀看後，YouTube工程研發副總裁Cristos Goodrow稍早透過線上訪談形式，進一步說明YouTube在推薦機制上的作法，如何讓使用者更容易觀看個人真正想看內容，以及如何避免假新聞等不良內容影響使用者觀看。

Cristos Goodrow表示，從最早只是透過熱門觀看數字表現作為推薦基準，到目前會進一步深入研究觀看數字背後是否反應實際觀看量，並且透過影片底下留言互動模式確認影片本身是否真的受到歡迎，同時也會透過人工智慧、人工審核、檢舉機制等舉措檢查影片內容是否合乎使用規範，進而進行撤除廣告營利、下架，或是調整推薦權重等措施。

除了說明目前採取推薦機制作法，Cristos Goodrow強調擁有大量觀看數字表現的影片不見得會被系統推薦，因此其觀看數字可能是透過特定方式灌水，或是透過假帳號增加互動，藉此欺騙推薦系統增加影片曝光量，但目前採用機制會進一步分析觀看來源是否為相同IP位置，甚至來自相同網段，或在互動內容有違和情況，都會視為作弊行為，因此不會讓系統推薦此類內容，除非使用者自行透過關鍵字搜尋，或是由他人分享才會被觀看。

而在內容逼近違規邊緣的內容，Cristos Goodrow表示考量各地區文化與內容接受程度，並不會主動過濾此類內容，但如果有使用者提出檢舉的話，則會進一步針對影片內容作審核，藉此決定是否讓影片保留，或是將其下架等。至於被貼上黃標的內容，則會限制其透過YouTube廣告機制獲利，但原則上還是不會主動讓此類內容下架，除非內容有更明顯違規情形。

相較Facebook、Twitter對於內容規範，Cristos Goodrow表示在YouTube平台也會規範假新聞內容。而對於避免兒童透過YouTube接觸不合適內容情況，Cristos Goodrow則是建議可以使用YouTube Kids服務，或是善用家長管理機制，另外YouTube在機制上也會依照使用者帳號記載年齡資訊判斷合適推薦內容。

依照Cristos Goodrow說明，隨著YouTube收錄內容越來越多，同時使用模式也越來越複雜，在內容推薦機制設計也相對變得困難，甚至在推薦結果還是有可能出現不合適內容，因此內部也會持續透過使用者反饋意見、檢舉內容進行調整，但大抵上已經可以過濾多數不合適推薦結果，讓使用者更容易看到個人偏好內容。

至於針對近期有報導指稱YouTube為了增加更多廣告獲利，會優先推薦包含廣告的內容，Cristos Goodrow則強調不會有這樣的情況發生，推薦機制設計上還是會以內容作為主要考量，並非以獲利作為優先目的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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