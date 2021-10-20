YouTube「作弊行為」清單曝光 影片觀看量灌水、假互動留言都不會被推薦
日前透過專文解釋YouTube如何推薦合適影片給人觀看後，YouTube工程研發副總裁Cristos Goodrow稍早透過線上訪談形式，進一步說明YouTube在推薦機制上的作法，如何讓使用者更容易觀看個人真正想看內容，以及如何避免假新聞等不良內容影響使用者觀看。
Cristos Goodrow表示，從最早只是透過熱門觀看數字表現作為推薦基準，到目前會進一步深入研究觀看數字背後是否反應實際觀看量，並且透過影片底下留言互動模式確認影片本身是否真的受到歡迎，同時也會透過人工智慧、人工審核、檢舉機制等舉措檢查影片內容是否合乎使用規範，進而進行撤除廣告營利、下架，或是調整推薦權重等措施。
除了說明目前採取推薦機制作法，Cristos Goodrow強調擁有大量觀看數字表現的影片不見得會被系統推薦，因此其觀看數字可能是透過特定方式灌水，或是透過假帳號增加互動，藉此欺騙推薦系統增加影片曝光量，但目前採用機制會進一步分析觀看來源是否為相同IP位置，甚至來自相同網段，或在互動內容有違和情況，都會視為作弊行為，因此不會讓系統推薦此類內容，除非使用者自行透過關鍵字搜尋，或是由他人分享才會被觀看。
而在內容逼近違規邊緣的內容，Cristos Goodrow表示考量各地區文化與內容接受程度，並不會主動過濾此類內容，但如果有使用者提出檢舉的話，則會進一步針對影片內容作審核，藉此決定是否讓影片保留，或是將其下架等。至於被貼上黃標的內容，則會限制其透過YouTube廣告機制獲利，但原則上還是不會主動讓此類內容下架，除非內容有更明顯違規情形。
相較Facebook、Twitter對於內容規範，Cristos Goodrow表示在YouTube平台也會規範假新聞內容。而對於避免兒童透過YouTube接觸不合適內容情況，Cristos Goodrow則是建議可以使用YouTube Kids服務，或是善用家長管理機制，另外YouTube在機制上也會依照使用者帳號記載年齡資訊判斷合適推薦內容。
依照Cristos Goodrow說明，隨著YouTube收錄內容越來越多，同時使用模式也越來越複雜，在內容推薦機制設計也相對變得困難，甚至在推薦結果還是有可能出現不合適內容，因此內部也會持續透過使用者反饋意見、檢舉內容進行調整，但大抵上已經可以過濾多數不合適推薦結果，讓使用者更容易看到個人偏好內容。
至於針對近期有報導指稱YouTube為了增加更多廣告獲利，會優先推薦包含廣告的內容，Cristos Goodrow則強調不會有這樣的情況發生，推薦機制設計上還是會以內容作為主要考量，並非以獲利作為優先目的。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪蘋果新品亮相 MacBook Pro有瀏海、AirPods 3抗水抗汗
▪為什麼新版MacBook Pro這麼香？因為把這些東西加回去！
▪看1圖決定買哪款AirPods！舊款有感降價1000元
▪大錶面該換嗎？Apple Watch 7最推這顏色 共用舊款錶帶沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言