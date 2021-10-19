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打擊Deepfake換臉影片 臉書台灣官方帳號發聲
網紅小玉疑涉AI（人工智慧）換臉造假影片，引發熱議。臉書（Facebook）今天透過台灣官方帳號發文強調，根據社群守則規範，臉書用戶不得發布用Deepfake深度偽造技術建立的以假亂真影片，為首家向台灣社會積極表態的社群平台。
臉書表示，先前已投入新台幣3億元獎金舉辦偵測Deepfake挑戰賽，持續精進辨識技術與工具。
由於任何人都可能是受害者，臉書也呼籲勇敢求救，如果用戶發現自己或朋友是Deepfake影片受害者，建議先錄影或截圖存證後，立即聯繫iWIN網路內容防護機構以移除影像。
知名網紅小玉涉嫌去年7月起利用網路換臉技術，將知名人物雞排妹、高嘉瑜等人頭像移花接木成性愛影片，百人受害，不法所得逾新台幣上千萬元，刑事局循線17日逮3嫌送辦。
被害人之一的高雄市議員黃捷除已提告，也透露其他受害者包括解婕翎、蛋捲等都已私訊她，大家願鼓起勇氣，一起站出來提告。
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