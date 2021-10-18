他PO出LINE家庭群組發現「全台都撞名」 網笑翻狂喊+1
社群軟體在現代人的生活中扮演重要角色，家庭成員之間會透過網路互通訊息，多數家庭都會建立LINE群組，有網友貼出家中群組，名稱為「我們這一家」，釣出數千名網友留言「我家也是這個名字，應該全台都一樣」。
有網友在爆廢公社二館發文貼出自家LINE群組，名稱為「我們這一家」，他表示，「很好奇全台灣到底有多少個家庭群組叫『我們這一家』？」
該篇貼文吸引2千餘人留言，許多人都表示自家群組也是這個名稱，留言「一模一樣」、「我家也是」、「這個名字讚」、「原來很多都一樣喔+1」、「應該全台都一樣」，還有人分享自家群組名字，包括We are Family、我們這一家都是人、幸福這一家等。
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