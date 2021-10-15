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微軟宣布關閉中國LinkedIn服務 僅表示「營運面臨更大挑戰」

聯合新聞網 / 楊又肇

或許與中國即將在11月1日正式生效的個人資訊保護法，以及中國境內相對特殊的連網環境，微軟稍早宣布關閉中國境內以「領英」為稱的LinkedIn服務。

不過，微軟在相關說明中並未特別說明此次調整是否與個人資訊保護法有關，僅強調在中國境內營運面臨更大挑戰，同時監管限制也更加嚴格，因此在評估後決定關閉中國境內的LinkedIn服務。

關閉中國境內的LinkedIn服務之後，微軟將會繼續在中國境內透過徵才網站繼續提供人才媒合服務，但不再像LinkedIn額外提供新聞內容分享，以及發表個人意見等線上社群功能。

而其實微軟關閉中國境內的LinkedIn服務早有跡象，例如早在今年3月初便關閉中國境內新註冊帳號功能，同時在近幾個月內更陸續關閉撰寫過中國相關內容的學者、研究人員、記者，以及美國政府相關人員的LinkedIn帳號。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LinkedIn 美國 微軟

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