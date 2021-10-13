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專注數位品牌建設 OneAD獲評為2021值得關注的五十家創新公司

聯合新聞網 / 台北訊
OneAD 獲 Silicon Review 評選為「2021值得關注的五十家創新公司」，執行長李素真受訪談低接觸時代的數位品牌建設。圖片提供／OneAD
OneAD 獲 Silicon Review 評選為「2021值得關注的五十家創新公司」，執行長李素真受訪談低接觸時代的數位品牌建設。圖片提供／OneAD

美國科技產業雜誌 The Silicon Review 近期公佈了「2021 值得關注的五十家創新公司」獲選名單，OneAD 在全球壟罩疫情衝擊期間，以線上結合線下的數據科技入選。

OneAD 執行長李素真表示，疫情使消費者行為大幅轉移線上，線下行為同步數位化，數位品牌力（digital brand power）成為左右人們決策的關鍵，也就是品牌在數位環境中被認識、喜歡、考慮，甚至被分享的影響力。要經營數位品牌力，李素真表示，由線上線下豐富行為數據演算而出的「圖像」（graphs），將成為最有力的切點。OneAD 跨網囊括多源多元數位接觸點，借重 AI 演算各種 graphs，真實反應消費者在消費旅程中的各階段樣貌，並將此作為廣告投遞的依據。其中，「消費者圖像」（Shopper Graph）更是能協助品牌預測未來消費意向的數據解方。

Shopper Graph 由大數據與 AI 演算消費者對特定品牌與商品的關注程度，或基於對特定產品的需求和功能的偏好程度描繪而成，為品牌跨網抓住透露「消費意向」（Consumer Intent）的人。除了 Shopper Graph，OneAD 更透過數據科技，幫助品牌以「品牌字」、「商品字」、「產品需求」、「產品功能」等關鍵字詞，打造專屬的品牌圖像（Brand Graph）與商品圖像（Product Graph），與消費者的 Shopper Graph 進行比對，跨網迅速定向最具潛力的關鍵受眾。

OneAD 融合數據科技與廣告科技，提出一套數據策略框架 Brand Audience Build（B.A.B），為品牌在既有的市場分眾策略下，跨網持續偵測關鍵受眾的線上與線下行為訊號，並以此計算其他消費者對特定品牌或產品的傾向與關聯程度，網羅更多與關鍵受眾高相似的有望客戶。

「品牌建設應是品牌最重視的任務之一；未能即時且積極著手經營數位品牌力的品牌，將逐漸從消費者認知中退場。」李素真說，透過持續更新消費者的 Shopper Graph 與品牌的 Product Graph，以 B.A.B 發掘更多品牌專屬受眾累積數據資產強化數位品牌力，品牌將能以更創新、更先進的方法，在低接觸的時代搶佔先機。

大數據

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