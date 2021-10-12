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Google Maps驚見「時空裂縫」！ 建築物群現白光色塊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在Google Maps的衛星圖上發現建築物群存有不規則白色色塊，認為是「時空裂縫」。擷自Reddit
一名網友在Google Maps的衛星圖上發現建築物群存有不規則白色色塊，認為是「時空裂縫」。擷自Reddit

Google Maps除了有導航的功能，更可以查閱交通狀況、疫情病例分布、分享目前位置等實用功能。有些人則喜歡隨意瀏覽Google Maps的衛星照、街景圖，尋找不一樣的發現，就有國外網友則透過Google Maps衛星圖，驚覺有一個「時空裂縫」的異空間，引起其他網友討論。

根據英國《每日星報》，一名網友9日在網路論壇「Reddit」分享自己在Google Maps衛星圖上找到的神奇現象：位於南美洲玻利維亞的建築物群存有不規則白色色塊，隱約發出白色光芒，該網友認為自己目睹了「時空裂縫」。不過其他網友卻不認同此說法，「只是個發光點，有可能是陽光反射到發亮的金屬（或玻璃之類的）物品上，才會出現那種白點。」原PO則回覆，用Google Maps以來，從未看見這種現象。不過該衛星圖目前已經不見白色色塊。

「時空連續統」（Space-time continuum）為物理學家愛因斯坦發表的理論，該理論認為時間與空間並非獨立且沒有關聯的，而是交織成單一連續體，並且跨越多個維度的連續體。許多Google Maps使用者常用衛星圖尋找有趣的現象。

除此之外，根據英國《鏡報》報導，也有Google Maps使用者在街道圖中，發現離奇失蹤2年多的19歲少女莉亞（Leah Croucher）疑似身影，使當地警方重新展開調查。

Google Maps

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