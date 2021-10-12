小六生Youtuber用iPhone12他嘆太好命 網友：家境不一樣比不完

隨著科技發展，幾乎每位年輕人都人手一支手機，連小朋友也是。有網友發現，一名小六生Youtuber使用規格高檔的iPhone12，發現現在的小朋友都很好命，不少網友則分析原因，也分享小時候用的手機款式。

一名網友在網路論壇「Dcard」發文提到，一位小學生Youtuber使用iPhone12，反觀自己在國三時才使用第一支「Taiwan Mobile」型號的安卓手機，直到高三才換第二支Sony手機。甚至有一次跟父母要求換iPhone，卻因為還只是高中生，認為不需要使用那麼好的手機而拒絕。原PO事後在大學時期自己打工買iPhone，使他認為比起「飯來張口」的孩子，自己賺錢買手機才有成就感。

有些網友認同原PO並感慨「我國小拿20塊去買加蛋蔥油餅，就開心的不得了了」、「我到高中畢業都還在拿掀蓋式的按鍵手機」、「我小學三年級的表弟也拿i12 pro，現在還進階到要MacBook，重點是他家裡領低收入戶」。

不過有網友認為，時代不同以往，每個人家庭經濟狀況也不一樣，很難一一比較，「要這樣比根本比不完吧，你父母那一輩搞不好連吃飽都有問題」、「她如果頻道收益夠她買iPhone，也是她自己賺的錢啊！」、「現在時代就在變，你父母還不是一樣覺得你過的很好命」、「每個人家境不一樣，要比永遠比不完，再說他算是小網紅喜歡拍片，給他好一點的手機算是一種投資！」。

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