Facebook旗下社群平台 將朝向「更多朋友、更少政治」互動體驗發展

針對日前過去負責公民誠信問題的前Facebook員工Frances Haugen指控，Facebook發言人Nick Clegg在接受美國全國廣播公司新聞 (NBC News)訪談時，透露Facebook與Instagram兩大社群平台將作調整，讓使用者能有「更多朋友、更少政治」的互動體驗。

過去曾認英國副首相，目前擔任Facebook全球業務與溝通副總裁的Nick Clegg表示，目前公司將使Facebook、Instagram兩大社群平台朝向減少呈現政治相關內容，凸顯更多朋友之間互動內容的作法調整，藉此回歸過往串連人與人之間互動使用目的。

同時，針對先前Frances Haugen指控內容，Nick Clegg也透露將提出全新年輕用戶保護政策，避免不良內容影響年輕用戶或女性用戶心理感受，其中包含針對青少年使用情況加入全新控制選項，讓父母等監護人可限制青少年可透過Instragram取得內容，甚至當系統發現青少年持續透過Instagram觀看相同內容時，將會推薦其他性質內容，避免造成特定內容沈迷等影響。

在此之前，Frances Haugen指控內容包含Facebook明知其服務平台被用於傳播仇恨、暴力與假新聞等錯誤訊息，卻依然以自身廣告、流量等利益為優先，進而影響更多用戶感受。

不過，Facebook後續則反駁表示Frances Haugen陳述內容造成誤導，強調本身在確保用戶發表言論自由之餘，更積極確保隱私安全之間平衡，同時更持續改善錯誤訊息與有害內容產生影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦