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想下載FB影片免安裝軟體 只要修改臉書網址手機也可用

聯合新聞網 / 免費資源網路社群
將 Facebook 網址稍作修改，改為行動裝置會看到的頁面，就能以簡化版播放器直接另存影片檔案。路透
將 Facebook 網址稍作修改，改為行動裝置會看到的頁面，就能以簡化版播放器直接另存影片檔案。路透

好幾年前我寫過一篇「下載 Facebook 影片超簡單方法教學！免安裝軟體、支援 HD 高畫質影片」，簡單來說就是將 Facebook 網址稍作修改，改為行動裝置會看到的頁面，就能以簡化版播放器直接另存影片檔案，達到下載 FB 影片又不需要額外安裝軟體的效果，可惜這個方法後來就被改掉無法使用，如果現在要取得臉書影片檔案需要使用 Download4.cc、oDownloader 或是 Loader.to 等服務，或以 Vividl、Downie 軟體下載，這兩個都是非常好用且功能強大的網路影片下載軟體。

最近看到的臉書影片下載新方法一樣是修改 FB 影片頁面網址，將 www.facebook.com 或 m.facebook.com 改為 mbasic.facebook.com 開啟行動簡易版網站，這個版本主要是提供網路速度較慢的地區使用，因為沒有影片播放器，使用者點選影片後會直接開啟影片路徑，就能直接把影片檔案下載保存。

不過 Facebook 行動簡易版提供的影片解析度較低，若要下載高解析度 HD 畫質還是需要透過第三方影片下載服務或影片下載軟體才行，這只建議使用在應急或影片本身就沒有高畫質版本，影片格式為常見的 MP4，使用內建的影片播放功能即可播放瀏覽。

Facebook

https://www.facebook.com/

使用教學

STEP 1

在電腦開啟 Facebook 影片頁面會直接在瀏覽器裡播放，點選右鍵不會有任何效果，如果選擇另存新檔會把整個網頁保存下來，但還是無法取得影片檔。

STEP 2

將網址列的 www.facebook.com 最前面 www 改為 mbasic（如果是 m.facebook.com 一樣可以改為相同網址），這會使用 Facebook 行動簡易版頁面開啟影片。

開啟後看到的 Facebook 非常陽春，而且功能也很基本，在最上方貼文就會看到影片縮圖。

STEP 3

在影片點選滑鼠右鍵，找到「另存連結」就能將影片下載保存為 MP4 格式。

如果你點選影片上的播放，因為 Facebook 行動簡易版沒有載入播放器，影片會在新分頁打開，這時候點選影片右下角的選項就會出現「下載」按鈕。

STEP 4

使用上述兩種方式都能將 Facebook 影片下載為 MP4 格式，不過僅限於較低解析度、畫質。

值得一試的三個理由：

1.將臉書網址前置詞改為 mbasic.facebook.com 開啟行動簡易版

2.透過此版本可直接下載、另存影片檔案為 MP4 格式

3.僅限於較低畫質影片版本，需要下載高解析度 HD 依然要使用第三方工具

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

Facebook

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