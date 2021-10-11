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Mozilla有望在今年底 讓Firefox瀏覽器進駐Microsoft Store

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著微軟宣布將允許更多第三方軟體市集服務app於Microsoft Store上架，並且秉持開放心態讓所有符合規範的app內容均可透過Microsoft Store提供下載，Mozilla稍早宣布最快會在今年底讓旗下Firefox瀏覽器進駐Microsoft Store。

在此之前，微軟其實嚴格限制與自身瀏覽器有直接競爭關係的app在Microsoft Store上架，因此包含Firefox、Chrome等常見瀏覽器均只能透過其他管道下載安裝。

但在日前聲明將以開放心態讓更多符合規範的app能透過Microsoft Store下載使用，同時更確認原本在遊戲市場與微軟有直接競爭關係的EPIC Games Store將會在Microsoft Store上架後，Mozilla也預期能順利將Firefox瀏覽器帶到Microsoft Store提供下載。

至於Google方面則尚未對此表態，因此不確定未來是否也會跟進將Chrome帶到Microsoft Store，或是維持透過現有管道下載使用模式。

而採次更新中，Mozilla則是宣布強化Firefox Focus，以及讓Android版Firefox瀏覽器更容易、安全地記錄使用者經常使用帳號密碼。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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