推特攜手生命線台灣總會 推廣心理健康預防自殺

為響應10月10日世界心理健康日，社群平台推特今天宣布攜手國際生命線台灣總會推出心理健康資源服務，透過共同發起#ThereIsHelp搜尋提示，鼓勵有自殺風險的台灣用戶撥打1995生命專線，尋求24小時諮詢服務。

推特（Twitter）發布新聞稿指出，根據調查，年輕一代特別容易受到心理健康問題的影響，且在15到29歲的年齡層中，自殺是全球第4大死因。

台灣衛生福利部公布的數據統計指出，自殺是2020年台灣15歲至44歲年齡層的第2大死因。推特呼籲，任何線上或線下有年輕人活躍的場合，都應負起提供正確資訊與求助資源的責任。

根據推特觀察，談論心理健康對台灣人而言不再是禁忌，在2020年疫情期間，推特上來自台灣關於心理健康的討論提升20%以上，這項成長也體現在亞洲其他地區。

推特的#ThereIsHelp搜尋提示最初於2019年上線，提供弱勢群體寶貴的心理健康資源，並鼓勵他們尋求專業幫助。

推特目前已在全球30多個地區，推出有關自殺和自殘的搜尋提示，並與當地心理健康相關的主管機關、非營利組織合作，協助大眾更迅速獲得資源。

推特與社團法人國際生命線台灣總會合作，於今年推出台灣適用的#ThereIsHelp 搜尋提示，當有抑鬱或有自殺風險的台灣使用者，在推特上搜尋自殺、自殘等關鍵字時，搜尋結果最頂端將鼓勵他們直接撥打1995生命專線尋求24小時諮詢服務，另外也有台灣各地區的生命線資源可供查詢。

生命線台灣總會第23屆總會長黃俊森表示，疫情與社會環境的巨變下，失去生活的主控權，是大家陷入焦慮與憂鬱的主因，因此心理健康疾病易感族群更需你我的關心，以降低心理健康的不平等現況。

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