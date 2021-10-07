Twitch驚傳遭駭！多達125GB實況主收入和原始碼流出

Twitch 這次遭公開的資料非常龐大，從原始碼到平台撥給實況主的款項一覽無遺，而且這份資料還標注為「part one」，顯示駭客手上也許還握有更多資料。

美國知名論壇 4chan 最近有一名匿名網友張貼文章，釋出 125GB 的種子，並聲稱裡面包含 Twitch 串流服務原始碼、Amazon Game Studios 尚未發表的遊戲販售商城，以及該平台撥給實況主的款項。根據 Video Games Chronicle 報導，消息證實了種子可以下載，並且內容符合該名發文者所稱，不過尚無法證明真偽。

公開這份資料者在貼文中表示，此舉是為了「促進線上影音直播空間的競爭。」

詳細內容包含 3 年內 Twitch 支付實況主的款項 (不含 donate 與訂閱)、可追溯到 twitch.tv 初始時代的 commit 紀錄、Twitch 的手機、桌面、遊戲主機終端原始碼、Twitch 用的專屬 SDK和 AWS 服務、Amazon Game Studios 尚未公開的遊戲商城、Twitch 其他資產如 IGDB 和 CurseForge、Twitch 內部用來自我攻擊的資安測試工具。

The gross payouts of the top 100 highest-paid Twitch streamers from August 2019 until October 2021: pic.twitter.com/3Lj9pb2aBl — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

而且這次洩露的資料標註為「part one」，所以很可能還有更多已經遭駭，留待下次公開的 Twitch 資料。目前公開的資料中不含使用者帳號和密碼，但不代表駭客沒有獲取使用者帳密，只是這次駭客選擇公開的資料似乎更集中在 Twitch 這間公司本身，而非使用者的隱私訊息。

Video Games Chronicle 的報導顯示，這些資料很可能是在本週遭駭，而 Twitch 可能已經知情。

目前 Twitch 尚未針對此訊息發出任何回覆。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》INSIDE

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