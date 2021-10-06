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「LINE貼圖吃到飽」划不划算？ 過來人揪2大使用盲點：不實用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友對LINE推出的「貼圖吃到飽」方案有點心動，好奇究竟划不划算？網友們議論紛紛。 示意圖／ingimage
一名網友對LINE推出的「貼圖吃到飽」方案有點心動，好奇究竟划不划算？網友們議論紛紛。 示意圖／ingimage

LINE在今年六月推出了「貼圖吃到飽」方案，月付80至100元便能享有超過500萬組貼圖可使用，一名網友直言對該方案有些心動，好奇究竟划不划算？對此，網友們則認為官方提供的貼圖種類有限，且一般人也用不到那麼多貼圖，搖頭直言「沒有那麼實用」。

原PO在PTT女孩板上分享，近日看到一組很喜歡的貓咪貼圖，但礙於目前沒有 LINE POINTS 可以使用，加上本身已經擁有超過85組貼圖，因此很猶豫要不要購買，點進貼圖小舖看到「貼圖吃到飽」方案可免費試用1個月，讓她好心動，卻也好奇大家會不會購買該方案。

對此，過來人多不建議購買，並點出普遍貼圖的使用習慣，「其實用來用去，差不多也就那幾組，根本不用多花錢」、「不會，根本沒用到這麼多，買十幾組已經覺得浪費了」、「買LINE貼圖只能在LINE裡面的特定頁面才看得到，好像真的有點浪費錢」、「我六十幾組貼圖每個都不一定會用到了，一、兩百組感覺沒有那麼實用耶」。

針對貼圖吃到飽內的貼圖種類，網友們也不是很滿意，「吃到飽只有以前的舊貼圖喔，新貼圖還是要另外花錢買的，根本不划算」、「試用了覺得很多喜歡的都不在吃到飽裡面，還是想花錢買，覺得自己不適合用吃到飽」。

LINE 貼圖

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