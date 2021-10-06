VMWare發表跨雲整合服務 加速企業數位轉型

企業軟體創新公司VMware今天在VMworld 2021大會上宣布將推出VMware Cross-Cloud跨雲服務，為數位化企業提供更快速、更智慧的雲端路徑，並為應用程式提供更好的保護。

VMware也公布一系列VMware Cross-Cloud跨雲服務創新技術，包括協助客戶更快、更安全遷移到雲端，並採用雲運營模式；為開發人員提供在雲端上構建和部署應用的自主權；推出VMware Edge產品組合，能夠跨多個雲端運行和管理邊緣原生應用。

此外，VMWare內部分析顯示，75%的VMware客戶使用2個或2個以上的公有雲，40%的客戶使用3個或3個以上的公有雲。這種多雲策略提高應用程式的速度和創新，使企業組織變得更加敏捷且有彈性，然而這種複雜性常迫使企業組織在快速移動和管理風險之間進行權衡，導致執行速度變慢，也同時增加成本。

VMware執行長拉古拉（Raghu Raghuram）表示，隨著整個行業的自我重塑，多雲將是未來20年的數位商業模式，這不再是「雲優先」的策略，而是「雲智慧」。企業組織應該能夠基於戰略業務目標，自由選擇正確的雲。

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