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台灣YouTuber創作能量豐沛 百萬訂閱頻道破百

中央社 / 台北5日電
Google旗下影音平台YouTube今天公布觀看行為新常態調查，截至今年6月，台灣超過10萬訂閱的頻道已經超過1500個、年增25%，超過百萬訂閱的頻道則超過100個。示意圖／Ingimage
Google旗下影音平台YouTube今天公布觀看行為新常態調查，截至今年6月，台灣超過10萬訂閱的頻道已經超過1500個、年增25%，超過百萬訂閱的頻道則超過100個。示意圖／Ingimage

Google旗下影音平台YouTube今天公布觀看行為新常態調查，截至今年6月，台灣超過10萬訂閱的頻道已經超過1500個、年增25%，超過百萬訂閱的頻道則超過100個。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆今天出席線上媒體聚會指出，隨著觀眾學習新技能的需求增加，學習類型的影片創作也取得亮眼成長。

她說，從去年7月到現在，人氣竄升的YouTube創作新秀中有3成主題和學習、自我成長有關，這類型的影片內容多元，和觀眾分享各式各樣傳統教育中不會教的事情，讓YouTube成為大眾學習各種新知的大平台。

YouTube數據顯示，今年5月台灣觀眾關注金融投資影片的時間相較去年同期增加3倍，觀看動漫影片的時間也比去年同期成長超過9成。

除了學習類型影片崛起，陳容歆也看到越來越多職人、新住民、動漫、V-tuber等非主流的創作內容在YouTube誕生及成長，甚至不乏熟齡創作者加入。

陳容歆發現，越來越多的創作者重視社群互動，不僅透過留言了解粉絲想法，同時也能獲得靈感與收益支持。截至今年6月，在台灣單月廣告分潤超過新台幣10萬元的YouTube頻道數量，比去年同期成長超過25%。

除了觀看影片外，觀眾也積極透過與社群互動在平台上尋求陪伴與歸屬感。YouTube數據顯示，台灣觀眾停留在YouTube上的時間超過5%花在主動留言、分享。參與直播也蔚為風潮，2020年全球有近50萬頻道首次直播，今年3月全球的直播觀看時間成長2.5倍。

YouTube 新台幣

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