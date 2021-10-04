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原本秒回LINE訊息變「有空才回」 他生活有了顯著變化
隨著科技進步，通訊軟體逐漸佔用多數時間，除了上下班外，多數人接收到訊息也會儘速回覆。有網友改變使用LINE的習慣，將通知全數關閉，有空才回覆訊息，因此發現工作變專心了，追劇、運動也不會被打斷，似乎「從訊息焦慮中解脫」。
有網友在PTT發文表示，由於上班、下班幾乎都在電腦前，過去只要LINE有訊息通知，他都會「秒回」，但最近發現不少人習慣「有空才回」，因此他改變使用習慣，將LINE通知關閉，無論是朋友、家人、有好感的對象傳訊息，一律等到有空才會，因此發現自己工作更專心，追劇、運動也不會被打斷，似乎「從訊息焦慮中解脫」。
其他網友則留言「本來就不該被訊息綁架」、「有空才回，有急事要找的就會直接打過來」、「我以前工作時秒回，是因為對方的事情會卡在我這」、「很急幹嘛傳訊息」、「有趣的訊息秒回，沒趣的就想回才回」、「有空再回，尤其下班後」、「我也懶得回訊息，我直接把通知關掉，外面的紅點都關掉」、「別被LINE綁架了」。
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