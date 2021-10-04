微軟、Google及AWS允諾 保護雲端服務存放數據安全

一名女網友日前分享，她男友上個月去軍中當兵，想不到自己會這麼捨不得，一時之間無法適應沒跟男友聯絡的日子。不過，就在男友即將前往營區的路途上，突然傳送一個好友連結，上面寫了男友的名字，等她加入這個Line好友後，發現了意外驚喜，令她笑開懷。

2021-10-01 12:38