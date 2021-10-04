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微軟、Google及AWS允諾 保護雲端服務存放數據安全
微軟、Google及AWS稍早宣布以共同承諾形式，確保用戶存放在雲端服務的數據安全，同時也說明與政府機構合作，讓存放在雲端服務的數據內容能在確保隱私安全情況下流通使用。
除了微軟、Google及AWS，包含Altassian、Cisco、IBM、sSalesforce、Slack與SAP也加入此項協議，藉此確保雲端服務存放數據使用安全。
在此項協議中，首先強調所有雲端服務首要條件是確保存放數據安全性，以及用戶內容隱私性，同時用戶有權獲知存放在雲端服務的數據隱私安全狀態。此外，協議中也說明與政府機構維持合作，包含由政府機構依照市場趨勢調整相關法規，藉此改善數據使用方式適法性問題，確保數據內容可在不同雲端服務之間順利流通使用。
而針對政府機構要求提供數據內容情況，協議中也說明雲端服務必須在尊重用戶隱私權利情況下，僅在合理範圍配合政府機構提供數據內容，以利案情偵辦，或是基於國家安全等因素進行調查。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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