數據與AI翻轉智慧廣告行銷 三步驟在消費者網海中搶先卡位

瀏覽網頁時看到「吸引力永不減退」這句話，腦中最先浮出的是哪個品牌？昨(9/30)日舉辦的《數據時代 翻轉廣告行銷新思維》線上論壇OneAD 總經理葉毓輝 Andy指出，「品牌產品負責人必須思考，在網海中該佔據那些關鍵字詞，讓消費者有需求時，第一個想到的就是你。」在資訊爆炸的消費新型態下，搶佔消費者心佔率優先進入口袋名單，是數位品牌經營的關鍵策略。

由中華民國資訊軟體協會與智慧廣告與行銷促進會盛大舉辦的《數據時代 翻轉廣告行銷新思維》線上論壇，是 2021 數位應用週 13 場主題論壇之一。面對全球數位轉型趨勢，2021 年可說是台灣產業結構性調整的關鍵年，中華軟協特地邀請各領域專家與領導人線上齊聚研討珍貴的新創、5G、國際行銷、智慧廣告、智慧零售、AIoT 等產業經驗與洞察。OneAD 總經理葉毓輝 Andy受邀擔任主講人，針對數位時代下的數位品牌經營與品牌溝通策略提出見解。

論壇一開始 Andy 便提到，台灣近 8 成消費者在手機中安裝特定品牌或電商平台的購物 APP，活躍用戶較去年同期增加近 2 成，市場動能驚人。不過也是這樣的新零售線上大趨勢，讓消費者購物慣性產生變化：在做出購買決策前，會反覆的探索與評估，走進輪轉的線上循環歷程。OneAD 獨立受眾資料庫 OneDATA 即顯示，消費者在將商品加入購物車前，平均會瀏覽 19.4 個商品相關的內容網頁。也就是說，品牌在各個數位接觸點的溝通，都可能是成為消費者採取行動的推手。

因此，品牌的數位獲客策略，應做出哪些調整？Andy 指出，除了在線上循環歷程中進行大量攔截，品牌能否一開始即出現在消費者的口袋名單中，決定了是否有更高機會進入探索評估的循環歷程。研究顯示，消費者偏向對熟悉的品牌產生好感，在購買決策上也會傾向有好感且信任度的品牌。

圖說：現在消費者做出購買決策前，會反覆探索與評估，走進不斷輪轉的循環歷程；搶佔心佔將是品牌數位溝通策略的關鍵第一步。

「用對了數據、抓對了數據、擁有足夠的數位接觸點，品牌就可以觀察到消費者在某些購買傾向上的意向信號。」Andy 分享，消費者 O2O（Online-to-Offline）的多源多元行為，包含瀏覽網路評論與開箱文、搜尋關鍵字詞、經常造訪特定網站、廣告互動、實體店面購買商品等，是助品牌解密消費者意向的關鍵。例如，某人在一個月內，高頻次持續關注含有「美白」相關字詞的內容或議題，便可判定他最近對美白商品有消費意向。

OneDATA 涵蓋全台 2051 萬不重複受眾數據資料，跨網時時偵測網海消費意向，集結持續滾動更新的品牌字、商品字、產品功能字、產品需求字，描繪消費者的「消費者圖像」（Shopper Graph），幫助品牌全網覆蓋有望客戶的同時，進一步打造「產品圖像」（Product Graph）將品牌關鍵消費者交到品牌手中。

「因應消費者快速多變的行為模式，數位廣告策略也隨之改變，以產品為基礎的受眾購買（Product-based Audience Buy）將是更有效的進攻戰略！」Andy 說，這指的是品牌必須更有意識地為各項產品特徵定義關鍵字詞，並利用這些自定義或借重 AI 在品牌文宣、品牌網站、進站網友身上探索、收集並累積的數據，描繪出產品專屬的 Product Graph。當我們將 Product Graph 與 Shopper Graph 互相對照，即能為品牌在茫茫網海中找到最多、最好的高潛力消費者。

Andy 最後強調，現下的數位品牌溝通策略，應以 AI 和數據為核心，持續進行以下三個步驟：1. 找到誰可能會買，第一時間搶佔心佔；2. 偵測誰考慮買，大規模攔截聲量；3. 分析誰已經買，進行顧客歸因，將這些數據洞察與 Shopper Graph、Product Graph 作為擴大尋找新客的跳板，搶佔更多品牌有望客戶的心佔率，達陣數位品牌建設與拓展市場的重要任務。

現在消費者做出購買決策前，會反覆探索與評估，走進不斷輪轉的循環歷程；搶佔心佔將是品牌數位溝通策略的關鍵第一步。圖片提供／OneAD

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