Line還可以這樣用？ 男友當兵要她加「官方帳號」收驚喜
一名女網友日前分享，她男友上個月去軍中當兵，想不到自己會這麼捨不得，一時之間無法適應沒跟男友聯絡的日子。不過，就在男友即將前往營區的路途上，突然傳送一個好友連結，上面寫了男友的名字，等她加入這個Line好友後，發現了意外驚喜，令她笑開懷。
女網友在Dcard發文表示，自己之前太依賴男友了，結果對方要去當兵受訓，突然沒辦法聯繫，一時之間無法適應。不過，就在男友要去營區的途中，傳了一則寫著男友名字的好友連結，要她加這個帳號line好友，等到她加入後，驚喜就出現了，原來是自動回覆訊息的官方帳號。
只見訊息一打開就寫著，「某某某您好，感謝您成為xxx的女友！寂寞的話要來這裡喔！會有彩蛋，等你來發掘」還貼心附註「打文字就好，不要加標點符號」。接著，原PO開始輸入關鍵字「吃」，男友的自動回覆帳號馬上回應「吃飽了？還沒的話快去吃呀～我在軍中好餓，要分享你吃什麼喔～」。
原PO表示，她現在每天都努力猜有哪些關鍵字，可以讓自動回覆帳號回應，而且每次猜對關鍵字，就會有種中獎的感覺。男友還透露，他設定了200多個關鍵字。
對此，許多網友在底下留言「好羨慕，好有愛！而且感覺好好玩喔」、「天啊！感覺好好玩」、「男友太有心了」、「三年前男友當兵的時候也用了一個官方帳號讓我感覺有人陪，每天早中晚都會有自動傳送的訊息，然後還用了超多關鍵字讓我玩，我每天都跟機器人聊到哭」、「快被暖瘋了」。
▪神話破滅？iPhone 13首週販賣量曝光 最熱銷機款意外
▪Apple Watch前後代差在哪？升級功能值得買單嗎
▪iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了
▪iPad mini 6跟iPad Air 4怎麼挑？主要看這幾點需求
▪別急著買iPhone 13…蘋果證實有Bug 4大災情一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言