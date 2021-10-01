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Line還可以這樣用？ 男友當兵要她加「官方帳號」收驚喜

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享，男友在當兵時怕她太孤單，創了一個自動回覆帳號來陪她。圖片來源／ingimage
一名女網友分享，男友在當兵時怕她太孤單，創了一個自動回覆帳號來陪她。圖片來源／ingimage

一名女網友日前分享，她男友上個月去軍中當兵，想不到自己會這麼捨不得，一時之間無法適應沒跟男友聯絡的日子。不過，就在男友即將前往營區的路途上，突然傳送一個好友連結，上面寫了男友的名字，等她加入這個Line好友後，發現了意外驚喜，令她笑開懷。

女網友在Dcard發文表示，自己之前太依賴男友了，結果對方要去當兵受訓，突然沒辦法聯繫，一時之間無法適應。不過，就在男友要去營區的途中，傳了一則寫著男友名字的好友連結，要她加這個帳號line好友，等到她加入後，驚喜就出現了，原來是自動回覆訊息的官方帳號。

只見訊息一打開就寫著，「某某某您好，感謝您成為xxx的女友！寂寞的話要來這裡喔！會有彩蛋，等你來發掘」還貼心附註「打文字就好，不要加標點符號」。接著，原PO開始輸入關鍵字「吃」，男友的自動回覆帳號馬上回應「吃飽了？還沒的話快去吃呀～我在軍中好餓，要分享你吃什麼喔～」。

一名女網友分享，男友在當兵時怕她太孤單，創了一個自動回覆帳號來陪她。圖擷自Dcard
一名女網友分享，男友在當兵時怕她太孤單，創了一個自動回覆帳號來陪她。圖擷自Dcard

原PO表示，她現在每天都努力猜有哪些關鍵字，可以讓自動回覆帳號回應，而且每次猜對關鍵字，就會有種中獎的感覺。男友還透露，他設定了200多個關鍵字。

對此，許多網友在底下留言「好羨慕，好有愛！而且感覺好好玩喔」、「天啊！感覺好好玩」、「男友太有心了」、「三年前男友當兵的時候也用了一個官方帳號讓我感覺有人陪，每天早中晚都會有自動傳送的訊息，然後還用了超多關鍵字讓我玩，我每天都跟機器人聊到哭」、「快被暖瘋了」。

Dcard 情侶

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