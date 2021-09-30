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FB一直滑到某人動態？高層揭「4大關鍵」決定你最先看到什麼

聯合新聞網 / 楊又肇

針對Facebook目前在動態消息貼文排序與管理方式，Facebook動態消息公共政策經理Jason Hirsch說明，系統會從「現有內容」、「個人偏好」、「預測」、「內容積分」四個面向進行評判，藉此決定優先推送哪些內容給使用者觀看。

Jason Hirsch表示，從現實上來看的話，所有Facebook使用者的動態消息呈現內容，會因為加入好友、追蹤對象，或是按讚項目而有明顯差異。

而每名Facebook使用者平均每天會接收幾千則訊息內容，但通常只會觀看其中不到300則內容，因此如何決定將哪些內容優先推送給使用者觀看，就必須透過背後諸多條件計算。

由於使用者一天會觀看內容數量相對不多，同時也不會隨時盯著內容更新，因此透過使用者連接好友、追蹤項目，或曾經互動內容，Facebook便會透過背後積分結果決定推送哪些內容，讓使用者可在動態消息中優先看見。

若以簡單說明的話，亦即Facebook會透過系統背後積分結果判斷哪些內容是對使用者有「價值」，並且可讓這些內容優先成現在動態消息內。

其中，「現有內容」就會從使用者尚未閱讀的好友動態、加入群組或粉絲團內容，另外也會參考使用者對於前述內容感興趣程度進行順序排列，包含考慮使用者與貼文者的互動情況、貼文內容互動狀況、貼文時間，或是貼文性質等都會影響呈現排序。

舉例來講，當使用者發現特定對象的貼文內容較常出現在個人動態消息時，代表使用者與貼文者有密切互動，或是貼文內容有更多人參與回應、觀看，因此才會讓相同內容持續出現在使用者動態消息中。

而其他影響動態消息排序因素，還包含系統會依照使用者按讚內容、加入粉絲頁屬性等，猜測哪些內容會讓使用者感興趣，同時也會透過積分評定方式判斷哪些內容適合推送給使用者。

至於在Facebook的內容傳散準則 (Content Distribution Guidelines)中，則以透明、公開形式說明內容推送原則，包含如何移除違規內容，以及將沒有明顯違規，但是有爭議或劣質內容推送排序降低，讓更多有價值的內容能更容易被使用者觀看。

在目前改善動態消息內容的作法中，Facebook主要會透過傾聽使用者反饋意見，藉此了解哪些內容較受歡迎，哪些內容較不受歡迎，並且鼓勵使用者在Facebook平台創作優質內容，同時也持續針對可能產生爭議貼文進行管制，減少這些內容影響更多人的機率。

Facebook近期更新的內容傳散準則將是用於全球地區，但考量部分地區文化等因素差異，因此部分準則僅會適用特定地區，同時也會動態更新準則內容，以符合當前使用狀況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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