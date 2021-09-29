FB將投入5000萬美元協助推動具包容性、公平的Metaverse虛擬環境
近年持續推動虛擬視覺應用後，Facebook宣布將在未來兩年投入5000萬美元資金推動建立在具包容性、共融與賦權基礎上的Metaverse (元宇宙)虛擬環境。
Facebook表示，此項資金將協助全球投入Metavers研究的機構與計畫夥伴，確保相關產品能以負責任的形式開發，並且讓Metaverse虛擬環境能建立具包容性、共融與賦權的基礎上。
如同Facebook服務創立時，強調是為了協助人們之間的連結，並且以公平、對等且不歧視等形式讓所有人使用，而在近年來的Metaverse發展趨勢下，Facebook預期將催生下一代社群運算平台，讓使用者能透過PC、手機，甚至虛擬視覺裝置進行互動，讓使用者能更不受時空、硬體限制交流。
在Facebook的看法中，認為Metaverse無法由任何一家公司單獨建立，如同網路世界也是透過成千上萬個網頁、網站構成，即便Facebook未參與投入Metaverse建造，依然會有更多人投入Metaverse虛擬環境建造。
而Metaverse並非短時間即可建造，許多應用產品甚至要在未來10年至15年左右才會問世，因此也讓更多人有充足時間討論，並且在Metaverse建造方向達成共識。
未來Facebook將透過經濟機會、隱私、安全性及平等與包容共融四大面向討論Metaverse發展，並且與業界夥伴共同合作評估可能風險，確保Metaverse開發與應用的正確性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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