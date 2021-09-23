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Facebook今年阻止超過30億個假帳號、移除超過2000萬筆疫情與疫苗假新聞

聯合新聞網 / 楊又肇

除了日前對外發出聲明反駁華爾街日報報導指稱未能在社群平台盡到管理責任的說法，Facebook稍早再次說明相比2016年已經在社群平台安全保障投資超過130億美元資金，並且從原本僅有1萬人協助維持平台使用安全，目前已經增加至4萬人規模維持平台服務使用秩序。

其中，Facebook表示今年上半年已經運用人工智慧技術阻止超過30億個假帳號活動，同時也移除超過2000萬筆關於新型冠狀病毒與疫苗相關的假新聞內容，甚至相比2017年時的仇恨言論內容刪除量更是增加至15倍。

而在隱私安全方面，Facebook除了以更透明形式讓使用者了解個人隱私內容如何被使用，同時也能讓使用者更快調整個人隱私數據被使用方式，或是決定是否分享個人數據。另外，今年上半年也累積退回超過350萬象廣告宣傳提案，並且透過靜音模式讓使用者選擇在特定時間內減少社群平台即時推播訊息干擾情況。

不過，目前依然有不少看法認為Facebook在社群平台未能盡到管理責任，包含仍有不少假新聞透過Facebook平台傳播，同時仇恨言論問題依然是Facebook持續改善部分。

以先前說法，Facebook強調在使用人數越來越多情況下，每天必須處理資訊量相當驚人，加上有不同國家地區使用情況，更讓假新聞、仇恨言論等內容評判標準更難界定，因此除了必須借助位於全球各地的Facebook團隊成員協助釐清，同時更需要大量藉由人工智慧技術過濾有問題言論及內容，必要時候依然需要透過人力方式進行審核，只是這樣的情況下，難免還是會有疏漏之處，而這也是Facebook表示會持續改善部分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

假新聞 疫苗 Facebook

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