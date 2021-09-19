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中秋免費LINE貼圖來也！熊大兔兔陪過節 4款限時下載
中秋節LINE免費貼圖來啦！連假期間避免群聚，可以透過貼圖向好友表達問候，只要加好友就能夠獲得期間限定貼圖4款，分別為LINE禮物 × BROWN、中秋兔Happy 好禮兔Much、OB嚴選×香菇妹&拉比豆團圓過中秋、LYCHEE的浮誇日常 (中秋特別版)，使用期間最短90天，最長180天，趕緊手刀下載，一起跟熊大、兔兔過中秋！以下為期間限定免費貼圖：
▌LINE禮物 × BROWN
下載期限：10月13日前
使用期限：90天
貼圖張數：8張
▌中秋兔Happy 好禮兔Much
下載期限：10月7日前
使用期限：180天
貼圖張數：16張
▌OB嚴選×香菇妹&拉比豆團圓過中秋
下載期限：10月14日前
使用期限：90天
貼圖張數：16張
▌LYCHEE的浮誇日常 (中秋特別版)
下載期限：10月14日前
使用期限：90天
貼圖張數：16張
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