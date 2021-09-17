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播YouTube突跳通知「要繼續懺悔？」 網嚇喊：有點毛

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在觀賞影片時，突然跳出「詭異通知」。 示意圖／ingimage
一名網友在觀賞影片時，突然跳出「詭異通知」。 示意圖／ingimage

串流影音平台當道，許多民眾閒暇時刻，都會使用YouTube、Netflix等管道觀看影片。不過，近日一名女網友表示，自己使用YouTube播放影片時，畫面突然暫停，並跳出一則「詭異通知訊息」，讓她嚇得發毛，話題引起熱烈討論。

原PO日前在Dcard發文表示，自己點開YouTube影片後，便轉身做其他事情，然而突然間，原本正常播放的影片無故暫停，回頭確認時，竟看見右下角跳出一則通知寫著「影片已暫停，要繼續懺悔嗎？」

用詞詭異的通知，讓原PO看了相當害怕，直呼「有人有類似經驗嗎？我看到真的快嚇死，想說我做錯什麼了」。隨後不少網友也紛紛回應「記得應該是繼續觀賞才對吧，懺悔也太可怕」、「怎麼會有懺悔啊」、「好恐怖」、「感覺有點毛」，還有人分享「當初我也這樣，那陣子根本不敢碰電腦，畫面還會自己跑出一些不該出現的東西」。

不過，許多網友都認為應是翻譯上一時出現錯誤，留言「感覺是翻譯問題，repent『懺悔』也可以翻『返回』」、「感覺是突然翻譯跑掉啦」、「會不會是剛好翻譯錯誤，別想太多」、「翻譯沒校對而已」；有人則開玩笑安慰道「是工程師的小玩笑」、「這是什麼，懺悔病毒嗎？」、「看了不該看的東西了，慚悔吧」。

原PO使用YouTube時，疑似因系統翻譯出錯，而跳出「要繼續懺悔嗎？」的通知訊息。圖擷自dcard
原PO使用YouTube時，疑似因系統翻譯出錯，而跳出「要繼續懺悔嗎？」的通知訊息。圖擷自dcard

Dcard YouTube

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