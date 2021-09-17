AI電商營運「買賣」再進化 聯合智網攜手商家備戰雙11購物潮

今年五月伴隨疫情警戒下，網購旺季順勢加碼推促銷，爆量訂單湧入造成物流、倉儲卡卡大塞車，不少商家為了因應各大通路平台的出貨調度，商品銷售組合修改，忙得焦頭爛額。事實上，淡旺季資源的調度，一直是電商業者不想面對的「痛」！許多業者選擇增聘人、物力，往往還不見成效卻已產生沉重的開銷，如何與不確定性共存，在拓展商機同時兼顧成本，考驗著企業們的智慧。

聯合智網洞察到電商營運「細節多、耗人力」是造成營收規模化的阻礙，9月底將全面打通上、下游從通路到物流的API串接，整合十大電商通路，包含蝦皮購物、momo購物網、Yahoo購物中心、PChome 24h購物、東森購物、Yahoo超級商城、Rakuten樂天市場、91APP、Shopline、Cyberbiz等；並與國內大型物流對接，包含新竹物流、黑貓等。從消費者在不同平台下訂單，API自動比對剩餘庫存、出貨，透過AI優先出貨短效期商品並給予下次採購量建議，圖像化整合自動分析爆品數據，跳脫以往大量人工介入的工作型態，讓時間花在對的營運決策上。

另外觀察到多數商家隨著經營通路及商品數量擴增，若一開始沒有商品組合及原料命名及分類的習慣，容易造成庫存及採購管理上的不易，透過API可「商品自動上架」反向建立在平台通路上已經分類好的商品底層邏輯，像細胞分裂般快速匯出至其他平台，自動建立賣場商品資訊，無痛導入縮短系統磨合陣痛期。甫7月份上線迄今，已成功輔導多家具規模客戶使用，真正實踐多通路平台「自動化」營運管理，協助商家提升日常電商營運效率50%以上。

攜手商家備戰雙11讓「買賣」更輕鬆，方案優惠截至2021年12月31日，每天花不到$50一杯咖啡的價格，無須額外加價即享十家通路API串接及定期版本優化更新，讓品牌電商完整體驗智能化，提前布局下半年電商購物旺季。

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