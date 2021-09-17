YouTube如何推薦合適影片？ 為何遊走「黃標」違規內容仍多？

YouTube工程研發副總裁Cristos Goodrow透過專文分享，說明目前YouTube在內容推薦上的運作原理，同時也進一步闡明對於遊走在「黃標」等違規邊緣內容的看法。

一開始確實只是透過熱門觀看作為推薦基準

Cristos Goodrow表示，YouTube最早在2008年時的內容推薦方式，確實只是透過使用者經常觀看影片類別，並且將這些類別影片獲得較多觀看次數的內容推薦給使用者。不過，Google後來發現許多人觀看內容還是會透過主動搜尋，或是透過他人分享等方式觀看影片，實際上透過原本推薦方式孤看影片的比例並不高。

因此，在後續的作法便借助人工智慧技術，透過使用者觀看影片內容分析，從內容片段挖掘使用者可能喜好內容，甚至也會將有相同影片觀看喜好，同時也對其他類型影片感興趣的人所觀看內容，透過特定關連自動推薦給有相同喜好的使用者觀看，而不會只是單純以相同類別熱門觀看數量作為判斷基準。

這樣的原理，有點類似A跟B都喜歡籃球運動，因此兩者在YouTube上較常觀看內容便與籃球賽事有關，而其中A又更喜好特定隊伍中的某位球星，因此在向B推薦內容中就會包含某位球星在內影片，或是B同時也對水上活動感興趣，因此在向A推薦內容中，同時也會嘗試推薦水上活動相關影片，藉此增加吸引A點擊觀看不同影片機率。

另外，觀看影片的時間長度也會決定內容推薦結果，例如使用者花費長時間觀看溫布頓網球賽內容，系統自然也會認定使用者對於更多球賽精華片段，或是賽事講評內容，以及賽事花敘感興趣。

其他參考依據，還包含使用者對於觀看內容滿意度問卷調查結果，並且透過累積問卷量進行深度學習，藉此建構預測模型作為內容推薦使用。

持續驗證上傳影片內容公信力，排除影響社會觀感內容

不過，隨著YouTube使用人數持續以倍數增加，透過YouTube服務平台散播不實內容、情色、暴力，或是更多不良內容的比例也跟著增加，甚至在選舉等重大社會事件過程中，更會出現許多用來引導討論風向的影片，或是出現更多引發對立、歧視等內容，因此除了透過內容過濾、人工審核等方式減少此類內容產生影響，在推薦機制中也會盡可能排除此類影片。

而針對內容涉及專業知識、特定領域是否有誤導、錯誤，或是詐騙等情況，Google甚至會與專業人士合作，並且透過查證等方式確認影片內容是否具公信力，若認定有嚴重影響觀看體驗的話，甚至會要求將影片下架。

為什麼還是很多遊走「黃標」邊緣內容？

至於針對近年來同樣越來越多遊走「黃標」與違規內容邊緣的影片同樣有增加趨勢，Cristos Goodrow表示在沒有實際產生嚴重影響情況下，並不會將此類影片內容下架，原因在於此類內容仍有其吸引群眾，但以YouTube服務營運立場並不會鼓勵這樣的作法，因此除了會降低此類內容透過推薦機制吸引更多人觀看，甚至也在《廣告客戶青睞內容規範》明文禁止遊走在違規邊緣的內容從事營利活動，而許多廣告業者也向Google反應不希望針對此類內容投放廣告，因此就算這些遊走違規邊緣影片吸引許多人觀看，卻無法相對帶來應有廣告曝光獲利。

同時，Cristos Goodrow強調在現有機制下，實際上遊走違規邊緣影片內容整體觀看量，遠少於一般影片內容觀看表現，意味此類內容僅吸引特定支持觀看族群，而不會全面性地吸引所有YouTube使用者。但並不代表Google將會放任這些遊走違規邊緣影片在YouTube上活躍情況，因此仍會持續觀察此類內容是否有違規情況，並且避免產生更大影響。

Cristos Goodrow表示，雖然目前無法全面確保YouTube上的影片沒有任何問題，但說明接下來仍會持續透過新技術讓YouTube服務能有更好使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦