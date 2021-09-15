遭質疑危害少女心理健康 IG將淡化鼓吹美體圖文
有報導指稱影像平台Instagram內容危害年輕女孩的心理健康，這個社群媒體今天出面為自家網站辯護，但表示計劃淡化鼓吹美體迷思的貼文和圖片。
法新社報導，「華爾街日報」（Wall StreetJournal）一篇報導援引臉書（Facebook）內部研究，指稱旗下以照片為中心的Instagram會對青少年、特別是女孩造成傷害。Instagram 公共政策負責人紐敦（Karina Newton）予以反駁。
紐敦說：「這項有關社群媒體對人們福祉影響的研究結果有好有壞，我們自己的研究反映了外部研究的結果。」「最重要的似乎是民眾如何使用社群媒體，以及使用的心態。」
紐敦引用哈佛大學一項研究，指出美國青少年在社群媒體上正負面經驗雜陳的「蹺蹺板」現象：一個青少年可能有一天喜歡在社群媒體與朋友聯繫，然後在另一天卻與同個人發生衝突。
「華爾街日報」報導說，多達數百萬名年輕用戶每天使用Instagram，然而Instagram卻淡化對這些年輕人所造成的傷害，特別是在看到圖片所宣稱美感而對自己身體感到羞恥的情況。
紐敦說：「世界上存在著負面的社交比較與焦慮等問題，因此這些問題社群媒體也會有。」
根據「華爾街日報」，這項內部研究指出，青少年指控Instagram加劇了焦慮和憂鬱情況。
紐敦表示，Instagram正致力了解哪些類型的貼文會讓瀏覽的用戶因為比較而感覺不好，因而「促使」人們接觸較可能讓他們感覺良好的內容。
她說：「我們愈來愈著重在解決負面的社會比較與身體形象問題。」
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