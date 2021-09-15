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Instagram推出地圖搜尋功能 更容易找到鄰近熱門景點與名店

聯合新聞網 / 楊又肇

Instagram宣布推出地圖搜尋新功能，讓使用者能在Instagram介面一鍵搜尋鄰近人氣景點與商家，並且可進一步了解景點、商家營業資訊與相關口碑，藉此媒合更多人流造訪商機。

由於許多人習慣透過Instagram分享熱門景點與名店，因此透過Instagram地圖搜尋功能，將能讓更多使用者知曉熱門景點與名店。

透過「探索」頁面，並且點擊全新地圖圖示後，即可看到周邊人氣地標，並且能依據不同類別搜尋店家，例如咖啡店、餐廳、旅館、景點等，譲使用者更容易透過Instagram找到好吃、好玩、好逛的景點及店家。

此外，在Instagram輸入特定主題標籤 (hashtags)內容，即可探索地圖上相關的人氣景點，例如搜尋「#咖啡店」，就會在地圖上看到鄰近的咖啡店家，點擊店家名稱或照片，即可進入商家的Instagram頁面，並且瀏覽其他人相關照片與留言。透過移動地圖，也可搜尋其他地區的景點或商家，並查看每個景點的詳細資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 觀光景點

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