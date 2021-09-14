「速說電影」越來越多！他批不尊重原片 網吐心聲：2情況會看

隨著自媒體興起，投入影音創作的「YouTuber」越來越多，題材也愈漸多元豐富。不過近日有網友提出，許多YouTuber都以電影為主題，但他認為若只是照本宣科、濃縮劇情，不僅不尊重版權，還破壞了原片的設計理念，實在不妥。話題曝光後，引起兩派網友熱議。

原PO在PTT發文表示，常見的「電影類」影片大致可分為三種，第一種是影評，主要針對電影闡述個人評論，或是補充歷史背景、解析隱藏寓意等；第二種是照本宣科，例如將片長2小時的電影剪成5分鐘版本，並口述劇情大意；第三種則是二次創作，運用戲謔手法重新演繹電影情節。

原PO指出，他個人願意觀看的只有影評類型，其餘兩種都難以接受，尤其第二種照本宣科型的影片，根本是破壞原片的運鏡、音樂、氣氛營造、情節安排等設計，他認為既不能吸引觀眾去看電影，也無法忠實呈現真正內容，甚至還可能是盜版片源，直言「這種東西對電影產業百害無一利」。

文章底下引起熱議，許多網友認同原PO觀點，直呼「絲毫不尊重創作者」、「不自己看不如不要看」、「很討厭，尤其是自己亂加情緒的」、「怎麼會有人要看這種一次雷完整部片的，都給你講完了我是要看什麼」、「電影不是只是劇情，看解說根本沒辦法『完整』享受到電影全部」。

不過另一派網友則提出不同看法，認為還是有適合觀看這類影片的2類情況，分別為自己平時不會看的片型，和沒有時間特地去看的電影，留言「一些驚悚片的解說還不錯，因為平常不會特別去看」、「其實有的電影適合用20分鐘說完，比如一些劇情鬆散的懸疑片」、「我有時候會想知道一些有名電影的內容，但不想花2、3小時看，尤其有些老片要找也滿麻煩的」。

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