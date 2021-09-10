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小心聊天踩雷！ 男曝「Emoji危險區」排行：用錯被嫌噁

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著科技的發達，現代人習慣透過通訊軟體聯絡。 圖／ingimage
隨著科技的發達，現代人習慣透過通訊軟體聯絡。 圖／ingimage

隨著硬體設備及網際網路發達，現代民眾習慣透過社群軟體相互聯絡，不少人傳訊息時也習慣搭配「Emoji表情符號」，輔助表達當下的情緒和語氣。而日本就有網友進行調查，並公布一份「讓人感到噁心」的表情符號排名，引發討論。

近日一名男性網友在網路論壇Dcard發文，分享一張「男性用了就很噁的Emoji排行」，該份統計調查中，若由男生使用，最讓人感到不適的前三名表情分別為「飛吻親嘴」、「眨眼吐舌」及「冷汗苦笑」，並一路排到第23名。

趣味的排行調查，讓原PO看了不禁直呼「居然還有這種排名」，隨後他也好奇詢問道「有沒有女性朋友可以分享一下感想，看到男生用這些真的很反感嗎？」

網友分享「男生用了會讓人不適」的表情符號排名。圖擷自twitter
網友分享「男生用了會讓人不適」的表情符號排名。圖擷自twitter

而這份調查其實出自一名日本推特帳號，為該網友收集身邊女性友人意見後統整得出，並可細分成3分以上為「死亡區」，認為會「壓倒性地讓人噁心」﹔2.6分以上為「超危險區」，通常有「自戀男愛用的感覺」；2.5分以上是「危險區」，不至於厭惡，但也不會給人好印象；2分以上是「些許危險區」，觀感因人而定；最後則是2分以下的「安全區」，基本上不會讓接收者不適。

文章底下引發熱烈討論，網友紛紛表示「看來我在日本會被當噁男」、「其實表情符號不是重點，誰傳的比較重要」、「看情況吧，如果很熟的話用什麼都行」、「這些不就幾乎全部了」、「熟的人才知道對方語氣」；不少人則提到「這日本數據，台灣自己統計一個比較準」、「但日本跟台灣還是有不小的文化差異啦」。

日本 Dcard Emoji

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