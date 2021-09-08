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金魚腦救星！她揭「LINE隱藏功能」 讓熟人扮演備忘錄

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人生活中已離不開LINE。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
許多人生活中已離不開LINE。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

許多人生活中已缺不了智慧手機，對通訊軟體LINE更是不論公私都相當依賴。使用者眾多的LINE，除了自身不斷提升軟體功能，有時也靠使用者「開發」。近日有網友分享自己發現的一項「隱藏功能」，就讓許多人大讚「太天才了」。

一名女網友在「Dcard」發文，說到自己因「重度健忘」，所以iPhone行事曆和備忘錄永遠設得滿滿。但最近發現即使設了備忘錄，她也「看過就忘」，已不具提醒效果，因此決定改從使用率最高的LINE下手。

她把LINE改造為另類備忘錄的方式，是利用男友和會天天聊天的朋友的LINE帳號，把他們的顯示名稱改為「待辦事項」，等於每次他們傳過來的訊息就像跳出備忘錄一樣，「這樣就有人一天到晚提醒我了」。

有網友把熟人的LINE顯示名稱改為「待辦事項」，藉由彼此傳訊不斷提醒自己。 圖擷自「Dcard」
有網友把熟人的LINE顯示名稱改為「待辦事項」，藉由彼此傳訊不斷提醒自己。 圖擷自「Dcard」

許多網友看到這項「隱藏功能」後被逗樂，紛紛稱讚發文者「好聰明」、「笑死我了，天才」、「超好笑，學起來了」、「我下次也要這樣搞，先從男朋友下手」、「我們之前有位學長把自己名字改成『要記得繳水費』，然後整個群組的人都在提醒他」。

不少「志同道合者」也出聲附和，「我也會這樣欸！如果有約或是有人跟我講重要的事，我就不會已讀，這樣才不會忘」、「我最近也發現這個功能，非常之好用，寫在備忘錄根本不會打開」、「我也會這樣，之前高中還把同學名字改成作業」、「我也會！我男友每次都會唸我幹嘛把他的名字改成奇奇怪怪的名字」。

還有網友分享自我提醒的其他做法，「我都把要辦的事情打在備忘錄，然後截圖把那張圖片設成桌布，這樣每次開手機的時候就可以看到自己要幹嘛了」、「我都建一個只有自己的群組，注意事項打在群名，然後置頂，一打開就看得到」。

另有網友提醒，「待辦事項可以用桌面小工具，手機解鎖一眼就看到了。」

有網友建議善用桌面小工具，一解鎖手機就能看到提醒事項。 圖擷自「Dcard」
有網友建議善用桌面小工具，一解鎖手機就能看到提醒事項。 圖擷自「Dcard」

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