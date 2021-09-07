快訊

校園霸凌嚴重！立委兒子生殖器被踹到流血 對方僅願賠1萬元

群聚擴大！綠委羅致政開第1槍 籲新北全市預防性停課

各大音樂串流平台怎麼選？ 網推這家：沒考慮過其他

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人會利用線上的音樂串流平台聽歌，但要怎麼選擇適合自己的平台，便是一大學問。 圖／路透社
不少人會利用線上的音樂串流平台聽歌，但要怎麼選擇適合自己的平台，便是一大學問。 圖／路透社

不少人會利用線上的音樂串流平台聽歌，但要怎麼選擇適合自己的平台，便是一大學問。對此就有一位網友好奇發文表示，自己有用過SpotifyApple MusicYouTube Music，便想藉此貼文詢問網友「各位覺得哪個音樂串流好用呀？」

原PO在PTT上以「Apple Music，spotify，YouTube Music選哪」為題發文，說明自己一開始是用Spotify，因為該平台會用演算法推演，會發現很多好歌，而現在改用Apple Music後，也覺得加入歌單時，可以一次加好幾首，操作也很方便。

最近也因為買了YouTube premium，就有送YouTube Music，不少翻唱或現場也都能直接在上面聽，「現在倒是不會想念Spotify了」，但和朋友討論使用心得後，卻發現只有自己覺得Apple Music好用，便不禁讓他好奇「Apple Music真的有那麼難用嗎？各位覺得哪個音樂串流好用呀？」

此文一出，便有不少網友表示，「AM（Apple Music）直覺？我用過是覺得介面有夠不直覺的」、「Apple Music 使用者+1，因為同時有蘋果的其他產品，用自家的服務限制比較少」、「AM深度整合Apple生態系」、「Apple Music介面最好用」。

但也有不少網友認為，這三個音樂串流平台，最推薦的還是「Spotify」，紛紛表示，「Spotify推歌讓我收穫很多，沒考慮過其他間」、「我是AM用三年、YT試用期、最後Spotify，目前覺得Spotify的歌單非常豐富」、「Spotify 的各種推薦歌單，你絕對會喜歡」、「兩個都用過 還是愛Spotify介面&演算法推薦的歌」。

PTT Spotify Apple Music YouTube

延伸閱讀

一起烤肉要帶啥？網點名「帶這些」最惡劣：想吃免錢的吧

在家門口「被割草機碾壓」 女斷腳趾驚悚畫面曝光

女領22k「每月給5k孝親費」 戶頭空空求問：怎提升賺錢能力

她想豐富履歷寫入這經驗 不料面試「慘遭人資深究」反碰壁

相關新聞

上班上學設Google鬧鐘小心悲劇 網哭：用自家手機也沒用

Google App時鐘被抗議，出現罷工不計時，或者鬧鐘罷工的情形。有網友在該APP下方留言，已有幾次計時器出現錯誤，或是鬧鐘會提前響或不響的bug狀況。有持Google手機的網友甚至氣炸反映，即便用的就是Google的手機，仍會有bug情形。

各大音樂串流平台怎麼選？ 網推這家：沒考慮過其他

不少人會利用線上的音樂串流平台聽歌，但要怎麼選擇適合自己的平台，便是一大學問。對此就有一位網友好奇發文表示，自己有用過spotify、apple music及youtube music，便想藉此貼文詢問網友「各位覺得哪個音樂串流好用呀？」

LINE聊天室／群組功能整合新上線 可「自動加入」更方便

疫情之後，大家LINE裡的聊天室、討論群組都暴增了吧！不管是工作群組裡討論工作、在家庭群組裡聯繫感情，另外也有不少一次性...

LINE整合聊天室群組可自動加入用戶 不怕漏接訊息

通訊軟體LINE今天推出多人聊天室與群組整合功能，建立新群組時可選擇開啟「用戶自動加入」，避免成員漏接訊息；所有群組都可...

Instagram驚傳當機！各國網友崩潰湧Twitter發文求救

英國每日郵報報導，社交媒體Instagram在2日驚傳當機，全球成千上萬名用戶抱怨無法使用Instagram應用程式，或...

LINE新版9月上路 未滿Android 7系統停止支援更新

通訊軟體LINE近期針對Android用戶預告，LINE應用程式將自11.16版本開始，針對未滿Android 7作業系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。