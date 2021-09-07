各大音樂串流平台怎麼選？ 網推這家：沒考慮過其他

不少人會利用線上的音樂串流平台聽歌，但要怎麼選擇適合自己的平台，便是一大學問。對此就有一位網友好奇發文表示，自己有用過Spotify、Apple Music及YouTube Music，便想藉此貼文詢問網友「各位覺得哪個音樂串流好用呀？」

原PO在PTT上以「Apple Music，spotify，YouTube Music選哪」為題發文，說明自己一開始是用Spotify，因為該平台會用演算法推演，會發現很多好歌，而現在改用Apple Music後，也覺得加入歌單時，可以一次加好幾首，操作也很方便。

最近也因為買了YouTube premium，就有送YouTube Music，不少翻唱或現場也都能直接在上面聽，「現在倒是不會想念Spotify了」，但和朋友討論使用心得後，卻發現只有自己覺得Apple Music好用，便不禁讓他好奇「Apple Music真的有那麼難用嗎？各位覺得哪個音樂串流好用呀？」

此文一出，便有不少網友表示，「AM（Apple Music）直覺？我用過是覺得介面有夠不直覺的」、「Apple Music 使用者+1，因為同時有蘋果的其他產品，用自家的服務限制比較少」、「AM深度整合Apple生態系」、「Apple Music介面最好用」。

但也有不少網友認為，這三個音樂串流平台，最推薦的還是「Spotify」，紛紛表示，「Spotify推歌讓我收穫很多，沒考慮過其他間」、「我是AM用三年、YT試用期、最後Spotify，目前覺得Spotify的歌單非常豐富」、「Spotify 的各種推薦歌單，你絕對會喜歡」、「兩個都用過 還是愛Spotify介面&演算法推薦的歌」。

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