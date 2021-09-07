上班上學設Google鬧鐘小心悲劇 網哭：用自家手機也沒用

Google App時鐘被抗議，出現罷工不計時，或者鬧鐘罷工的情形。有網友在該APP下方留言，已有幾次計時器出現錯誤，或是鬧鐘會提前響或不響的bug狀況。有持Google手機的網友甚至氣炸反映，即便用的就是Google的手機，仍會有bug情形。

Google App時鐘網路評價為3.9分，近來因出現大量的一星負評拉低了分數，在逾41萬則留言裡，則出現不少抱怨時鐘或計時器出現錯誤的留言。

網友指出，Google的計時器在大部分都很好，但有時候會出現錯誤的負數，或者提前響鈴提示計時到了，但其實真正設定的時間還沒到。有時候「也常常罷工不計時，或者鬧鐘罷工！提示音也常常不見，變成無設定，或者沒有可選的選項，跑出莫名的其它聲音！」網友抱怨之餘，稱自己已經換用了第三支手機，結果還是一樣的情況！有網友更表示，用Pixel5 Google手機也沒用，錯誤狀況仍會存在，即便清空儲存或重新下載也一樣。

還有使用者反映包括貪睡功能也需改良。網友發現，Google的鬧鈴功能結束前，還需手動按下貪睡才會真正進入貪睡，若是等鬧鈴自己結束，就等於完全關閉鬧鈴不會再響了。「正常的設計應該是鬧鈴如果沒有手動關閉，待鈴響結束後會自動進入貪睡才對」。

針對眾網友哀號聲遍野，Google官方專員聽到了！一名稱自己為Google官方的專員在Reddit論壇表示，Google內部的工程師已緊急著手維修，會在短時間內釋出更新的版本，請大家拭目以待；另外還同時提供用戶緊急應變方法：用戶可先將鬧鐘鈴聲改為預設鈴聲，避免使用Spotify的音樂，可暫時解決錯誤發生。Goole專員說，這次時鐘相關功能的災情擴及的手機品牌包括Samsung、Pixel、One Plus及Oppo手機，可能與Google的App更新有關。Google提醒用戶，在更新版本釋出前，可先下載其他鬧鐘的應用程式，作為替代方案，以免真正重要的時程被延誤了。

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