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LINE整合聊天室群組可自動加入用戶 不怕漏接訊息
通訊軟體LINE今天推出多人聊天室與群組整合功能，建立新群組時可選擇開啟「用戶自動加入」，避免成員漏接訊息；所有群組都可以使用記事本與相簿等功能，且建立新群組時若有相同成員會跳出提醒。
LINE聊天室與群組整合功能適用於iOS LINE 11.15.0（含）以上版本，若不確定LINE版本，可直接更新至最新版本。Android系統與LINE電腦版將於日後陸續釋出。
LINE在官方部落格發文說明，聊天室與群組整合後，用戶建立群組時，若開啟「用戶自動加入」，被邀請的群組成員可直接加入群組聊天；若關閉「用戶自動加入」，則要等成員按參加並進入群組後，才可開始對話。
用戶建立已擁有相同成員的LINE群組時，系統會提醒已存在的群組或聊天室，用戶可選擇建立新群組或沿用。
此外，以往的LINE多人聊天室沒有群組功能可以使用，例如相簿、記事本等；整合聊天室和群組後，只要建立群組，都可以使用群組功能，也可以命名群組名稱。
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