快訊

日本首相45天後換人：菅義偉放棄連任自民黨大風吹？

再等等！第八輪打不到BNT疫苗 九月仍以校園接種優先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE整合聊天室群組可自動加入用戶 不怕漏接訊息

中央社 / 台北3日電
LINE推出多人聊天室與群組整合功能，建立新群組時可選擇開啟「用戶自動加入」，避免成員漏接訊息。 聯合報系資料照
LINE推出多人聊天室與群組整合功能，建立新群組時可選擇開啟「用戶自動加入」，避免成員漏接訊息。 聯合報系資料照

通訊軟體LINE今天推出多人聊天室與群組整合功能，建立新群組時可選擇開啟「用戶自動加入」，避免成員漏接訊息；所有群組都可以使用記事本與相簿等功能，且建立新群組時若有相同成員會跳出提醒。

LINE聊天室與群組整合功能適用於iOS LINE 11.15.0（含）以上版本，若不確定LINE版本，可直接更新至最新版本。Android系統與LINE電腦版將於日後陸續釋出。

LINE在官方部落格發文說明，聊天室與群組整合後，用戶建立群組時，若開啟「用戶自動加入」，被邀請的群組成員可直接加入群組聊天；若關閉「用戶自動加入」，則要等成員按參加並進入群組後，才可開始對話。

用戶建立已擁有相同成員的LINE群組時，系統會提醒已存在的群組或聊天室，用戶可選擇建立新群組或沿用。

此外，以往的LINE多人聊天室沒有群組功能可以使用，例如相簿、記事本等；整合聊天室和群組後，只要建立群組，都可以使用群組功能，也可以命名群組名稱。

LINE 軟體

延伸閱讀

智餐系統登錄卡關還沒解決 業者建議再延長登打時間

LINE Pay新改版店家優惠更好找 開學季文具店享5％回饋

LINE新版9月上路 未滿Android 7系統停止支援更新

警破獲推特首宗色情直播群 22歲「榕兒」粉絲破16萬人吸金逾200萬

相關新聞

Instagram驚傳當機！各國網友崩潰湧Twitter發文求救

英國每日郵報報導，社交媒體Instagram在2日驚傳當機，全球成千上萬名用戶抱怨無法使用Instagram應用程式，或...

讓Spotify坐立難安!YouTube音樂服務訂戶突破5,000萬人

YouTube付費音樂串流服務（YouTube Music）的訂戶8月累積達到5,000萬戶，在這個競爭異常激烈，有著亞...

LINE整合聊天室群組可自動加入用戶 不怕漏接訊息

通訊軟體LINE今天推出多人聊天室與群組整合功能，建立新群組時可選擇開啟「用戶自動加入」，避免成員漏接訊息；所有群組都可...

LINE想收回訊息按成刪除怎麼救？只要這樣做很快解決

LINE作為台灣市占率九成的通訊軟體，幾乎成為台灣人的日常一部分。自從LINE新增「收回」功能後，傳錯訊息更方便了。但如果又再失手點成「刪除」鍵，又該如何救回？LINE有最新文章，提供一招可立馬神救援。

投放廣告更容易？IG將強制用戶輸入這項個資才能繼續使用

Instagram 宣布為了保護未成年使用者在網路使用上的安全，將會強制確認及認證使用者的生日，並透過這些資訊能夠提供使用者更多「個人化的體驗」。

臉書全球事實查證夥伴加速器 台灣事實查核中心加入

Facebook宣布 Facebook Journalism Project 首度為第三方事實查證機構夥伴推出加速器計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。