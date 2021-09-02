LINE新版9月上路 未滿Android 7系統停止支援更新
通訊軟體LINE近期針對Android用戶預告，LINE應用程式將自11.16版本開始，針對未滿Android 7作業系統的裝置停止支援LINE更新；LINE 11.16版本預計最快9月中旬釋出。
LINE表示，若用戶沒更新Android作業系統，只要不刪除LINE應用程式，仍能繼續使用；一旦刪除LINE應用程式，就需要更新Android作業系統，才能重新下載LINE應用程式與登入，或註冊新帳號。
針對目前手機作業系統未滿Android 7的用戶，LINE提出2點說明。第一，如果日後仍可能需要更新LINE應用程式，建議於今年9月9日前先更新手機作業系統，再更新LINE應用程式；或者可以先換機，把LINE帳號移動到另一支作業系統為Android 7以上的手機裝置。
其次，如果用戶正在使用的手機已經無法更新至Android 7以上，在LINE 11.16釋出後，記得不要刪除LINE應用程式，也不要恢復原廠設定，就能繼續使用手機上的LINE。萬一不小心執行以上動作，就需要更新Android作業系統，才能重新下載LINE應用程式。
▪iPhone 13最新消息總整理 多種新色、120Hz螢幕、電池加大尺寸不變
▪最高規格驚傳要價7萬 他驚呼「不會太貴嗎？」
▪模型機出爐 4款新機與前一代差在鏡頭升級、瀏海縮小
▪新功能？支援低軌道衛星通訊 沒4G也能打電話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言