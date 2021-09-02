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LINE新版9月上路 未滿Android 7系統停止支援更新

中央社 / 台北2日電
通訊軟體LINE近期針對Android用戶預告，LINE應用程式將自11.16版本開始，針對未滿Android 7作業系統的裝置停止支援LINE更新。圖／報系資料照
通訊軟體LINE近期針對Android用戶預告，LINE應用程式將自11.16版本開始，針對未滿Android 7作業系統的裝置停止支援LINE更新。圖／報系資料照

通訊軟體LINE近期針對Android用戶預告，LINE應用程式將自11.16版本開始，針對未滿Android 7作業系統的裝置停止支援LINE更新；LINE 11.16版本預計最快9月中旬釋出。

LINE表示，若用戶沒更新Android作業系統，只要不刪除LINE應用程式，仍能繼續使用；一旦刪除LINE應用程式，就需要更新Android作業系統，才能重新下載LINE應用程式與登入，或註冊新帳號。

針對目前手機作業系統未滿Android 7的用戶，LINE提出2點說明。第一，如果日後仍可能需要更新LINE應用程式，建議於今年9月9日前先更新手機作業系統，再更新LINE應用程式；或者可以先換機，把LINE帳號移動到另一支作業系統為Android 7以上的手機裝置。

其次，如果用戶正在使用的手機已經無法更新至Android 7以上，在LINE 11.16釋出後，記得不要刪除LINE應用程式，也不要恢復原廠設定，就能繼續使用手機上的LINE。萬一不小心執行以上動作，就需要更新Android作業系統，才能重新下載LINE應用程式。

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