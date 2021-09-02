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推特推出付費訂閱服務 讓網紅將內容變現

中央社 / 舊金山1日綜合外電報導
社群媒體推特數月前預告推出付費訂閱功能，並完成一系列測試後，1日Super Follows正式上線。示意圖／Ingimage
社群媒體推特數月前預告推出付費訂閱功能，並完成一系列測試後，1日Super Follows正式上線。示意圖／Ingimage

社群媒體推特數月前預告推出付費訂閱功能，並完成一系列測試後，1日Super Follows正式上線。這項新功能允許追蹤者破萬的用戶向付費訂閱者銷售獨家內容。

推特（Twitter）今年2月預告將推出SuperFollows新功能，6月開放美國部分用戶申請測試，如今該功能正式上線，但目前僅開放美國iOS系統用戶申請，且申請者需年滿18歲、至少有1萬人追蹤、過去30天内至少發布25則貼文。

Super Follows目前有3種月費方案：2.99 美元、4.99美元、9.99 美元。「超級跟隨者」訂閱後即可搶先觀看知名彩妝師、運動專家等創作者的最新內容，以及「幕後獨家」會員限定消息。

推特推出這項新功能，以成為網紅首選的線上平台。這個社群媒體也希望增加收入，並避免大量廣告或促銷活動充斥平台造成混亂。

推特產品經理克勞福（Esther Crawford）透過部落格貼文表示：「有了Super Follows，用戶可在推特上進行另一層次的對話，並與最忠誠的粉絲進行真實互動，同時還能賺錢。」

克勞福還說，Super Follows功能「適用想將自身獨特觀點和個性帶到推特上，以推動大眾對話的任何人」，包括運動倡議人士、記者、音樂家、作家、遊戲玩家、美容專家、喜劇演員等等。

未來數週內，這項新功能將向全球使用蘋果行動裝置的推特用戶開放。最後，Android智慧型手機以及透過瀏覽器訪問的twitter.com網站也將引入這項功能。

總部位於舊金山、目前擁有2億名活躍用戶的推特表示，創作者訂閱收入達到5萬美元之前，推特將抽取不超過3%的交易手續費，之後抽成比例將調整為20%。

社群媒體 推特 Twitter

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