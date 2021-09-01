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LINE想收回訊息按成刪除怎麼救？只要這樣做很快解決
LINE作為台灣市占率九成的通訊軟體，幾乎成為台灣人的日常一部分。自從LINE新增「收回」功能後，傳錯訊息更方便了。但如果又再失手點成「刪除」鍵，又該如何救回？LINE有最新文章，提供一招可立馬神救援。
LINE官網表示，若是刪除訊息後，因為只限於該使用裝置的訊息被刪除了，如果手邊剛好還有電腦版或其他的載具版本，可立刻登入再重新按下「收回」。
至於「收回」及「刪除」功能差別在哪？「刪除」意指刪除自己聊天室內的訊息內容，對方看到的訊息則不會有任何改變或受到影響；但「收回」是雙向的，在使用者發現傳錯訊息、取消傳送等情境時可用，一旦按下送出，對方的聊天室也會跟著消失，只留下「您已收回訊息」六字的歷史紀錄。
LINE也同時提醒用戶，「收回」鍵並非隨時萬能，在發送後24小時後即無法收回，該訊息會自動取消「收回」選項，且如果對方版本太低，很有可能不支援收回功能，從而導致無法收回的結果。
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